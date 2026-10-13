Elleriyle topluyor: Hasat başladı! Sumak, ağız yakan bir baharat değil bin derde deva...
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Bostandere Mahallesi'nde üretici İlyas Paksoy, bahçesinde topladığı sumakların hasadını ailesiyle yapıyor. Toplanan sumaklar kurutulup işlenerek baharat olarak tüketime sunuluyor. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, yetiştirilen sumakların hasadı başladı. Bin derde deva olarak bilinen sumak yemeklere ve salatalara ekşimsi bir tat vermesi nedeniyle Türk mutfağında önemli bir yere sahip.