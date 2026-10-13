Elleriyle topluyor: Hasat başladı! Sumak, ağız yakan bir baharat değil bin derde deva...

Hasadını gerçekleştirdiğimiz sumakları kuruttuktan sonra ekşisini almadan doğal haliyle üretip tüketicilerin beğenisine sunuyorum. İlk defa alanlar ertesi yıl daha fazla talepte bulunuyorlar" dedi. Kurutulan sumaklar, geleneksel yöntemlerle işlenerek baharat olarak tüketime sunuluyor. Bölgedeki üreticiler tarafından sürdürülen sumak yetiştiriciliği, yöresel ürünlerin yaşatılmasına katkı sağlıyor. Sumak, alışılagelmiş pul biber gibi ağız yakan bir acılığa değil, damak parlatan ekşi ve ferahlatıcı bir lezzete sahiptir. Antik çağlardan beri hem mutfaklarda hem de geleneksel tıpta kullanılır.