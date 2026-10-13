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Elleriyle topluyor: Hasat başladı! Sumak, ağız yakan bir baharat değil bin derde deva...

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Elleriyle topluyor: Hasat başladı! Sumak, ağız yakan bir baharat değil bin derde deva...

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Bostandere Mahallesi'nde üretici İlyas Paksoy, bahçesinde topladığı sumakların hasadını ailesiyle yapıyor. Toplanan sumaklar kurutulup işlenerek baharat olarak tüketime sunuluyor. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, yetiştirilen sumakların hasadı başladı. Bin derde deva olarak bilinen sumak yemeklere ve salatalara ekşimsi bir tat vermesi nedeniyle Türk mutfağında önemli bir yere sahip.

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Foto - Elleriyle topluyor: Hasat başladı! Sumak, ağız yakan bir baharat değil bin derde deva...

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Bostandere Mahallesi'nde üretici İlyas Paksoy, bahçesinde yetiştirdiği sumakların hasadını ailesiyle yapıyor. Toplanan sumaklar kurutulup işlenerek baharat olarak tüketime sunuluyor. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, geleneksel yöntemlerle yetiştirilen sumakların hasadına başlandı.

#2
Foto - Elleriyle topluyor: Hasat başladı! Sumak, ağız yakan bir baharat değil bin derde deva...

Andırın ilçesine bağlı Bostandere Mahallesi'nde üretim yapan İlyas Paksoy, bahçesinde yetiştirdiği sumakları ailesiyle birlikte topluyor. Dallardan özenle toplanan sumaklar, kurutulmak üzere seriliyor.

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Foto - Elleriyle topluyor: Hasat başladı! Sumak, ağız yakan bir baharat değil bin derde deva...

Sumak üretimi hakkında bilgi veren Paksoy, bahçesinde yetiştirdiği sumakları hasadın ardından kuruttuğunu belirterek, "Bahçemde yetiştirdiğim sumakları özenle toplayarak ilk önce kurutuyorum.

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Foto - Elleriyle topluyor: Hasat başladı! Sumak, ağız yakan bir baharat değil bin derde deva...

Hasadını gerçekleştirdiğimiz sumakları kuruttuktan sonra ekşisini almadan doğal haliyle üretip tüketicilerin beğenisine sunuyorum. İlk defa alanlar ertesi yıl daha fazla talepte bulunuyorlar" dedi. Kurutulan sumaklar, geleneksel yöntemlerle işlenerek baharat olarak tüketime sunuluyor. Bölgedeki üreticiler tarafından sürdürülen sumak yetiştiriciliği, yöresel ürünlerin yaşatılmasına katkı sağlıyor. Sumak, alışılagelmiş pul biber gibi ağız yakan bir acılığa değil, damak parlatan ekşi ve ferahlatıcı bir lezzete sahiptir. Antik çağlardan beri hem mutfaklarda hem de geleneksel tıpta kullanılır.

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