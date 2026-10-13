MHP’li Yıldırım’dan çakma ülkücü Özdağ’a salvolar: Ülkücüler can verirken Almanya’ya kaçan sen değil misin?

Son dönemde başta Suriyeliler olmak üzere yabancı düşmanlığı üzerinden siyasi prim yapmaya çalışan ve milliyetçi olduğunu ileri sürdüğü halde, Türkiye düşmanlarını sevindiren provokasyonlara imza atan Ümit Özdağ'a MHP’li Yaşar Yıldırım’dan sert tepki geldi.

70’Lİ YILLARDA MEMLEKETİNDEN NİYE KAÇTIN

Milliyetçilik ve ülkücülük istismarı yapan, halkı tahrik eden paylaşımları sebebiyle daha önce yargılanan ırkçı Özdağ’a tepki gösteren Yıldırım, “Yetmişli yıllarda ülkücü kanı oluk gibi akarken, ülkücüler zulüm görürken, can verirken, hapishanede çile çekerken bırakıp Almanya'ya kaçacaksın, sonra Almanya'dan profesör olarak döneceksin, bana Türk milliyetçiliği yapacaksın. Var mı öyle bir şey ya? Var mı öyle bir şey?

HADDİNİ BİL, BÖYLE BİR DÜNYA YOK!

Hapishaneye giren ülkücüler uzun yatacak, lise mezunu kalacak, sen kaçacan profesör olacaksın. Ondan sonra da geleceksin, o hapishanedeki yatanlara ülkücülük yapacaksın. Böyle bir dünya yok! Herkes haddini bilecek, biz de bunu bileceğiz.'' İfadelerini kullandı.