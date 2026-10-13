TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ‘yalnız değilsin’ notuyla çelenk gönderen Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakem soruşturmalarının gölgesinde ‘yalnız değilsin’ notuyla çelenk gönderip kendisine sahip çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.
Ziyarete ilişkin resmi açıklama TFF resmi X hesabından yapıldı. Açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Hacıosmanoğlu, nazik misafirperverliği ve Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Sayın Devlet Bahçeli’ye teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi."