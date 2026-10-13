  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeniden Refah Partisi, DEM Parti’nin açıklama yaptığı alanı sirkeli su ve Arap sabunuyla yıkadı! Kavga çıktı! Cevdet Yılmaz Türkiye’deki dönüşümü anlattı: 5 bin dolara zor alıyorduk şimdi bizde bin dolar Bakımevinde skandal: Banyo yok, ilaç yok! donmaya terkedildiler Özgür’den CHP’nin içini boşaltma planı! Yak faizi getir parayı Erdoğan, Selman ile görüştü! Bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı Böyle olur Özgür’ün ‘Namus’ anlayışı: Fuhuşçular öyle AK Parti’ye geçenlere böyle CHP’li Fırat ‘eski dostların kazığını’ anlattı Özel CHP’nin arşivini çalıp öyle gitmiş! Bakan Gürlek açıkladı! 39 ildeki dev yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 159 kişi gözaltına alındı Kritik zirvede Orta Doğu diplomasisi! BAE Lideri Al Nahyan ile Putin telefon hattında buluştu! TBMM’de sürpriz görüşme: Bahçeli ile Kılıçdaroğlu bir araya geldi
Spor TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ‘yalnız değilsin’ notuyla çelenk gönderen Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Spor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ‘yalnız değilsin’ notuyla çelenk gönderen Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ‘yalnız değilsin’ notuyla çelenk gönderen Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakem soruşturmalarının gölgesinde ‘yalnız değilsin’ notuyla çelenk gönderip kendisine sahip çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin resmi açıklama TFF resmi X hesabından yapıldı. Açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Hacıosmanoğlu, nazik misafirperverliği ve Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Sayın Devlet Bahçeli’ye teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi."

Bahçeli, TFF Başkanı'na çelenk gönderdi: Yalnız değilsin! TFF Başkanı: Ellerinden öpüyorum!
Bahçeli, TFF Başkanı'na çelenk gönderdi: Yalnız değilsin! TFF Başkanı: Ellerinden öpüyorum!

Gündem

Bahçeli, TFF Başkanı'na çelenk gönderdi: Yalnız değilsin! TFF Başkanı: Ellerinden öpüyorum!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Muhammed Genç

H . Osmanoğlu doğru adreste. Hoca bizden olursa desteğimiz tam. Takım MİLLİ. hoca MİLLİ.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23