Evdeki herkesi yüzünden tanıyor! Apple’ın yeni akıllı asistanı HomeView tanıtıldı.

Apple, 7 inç ekranı ve 6 kişiye kadar yüz tanıma özelliğiyle dikkat çeken yeni akıllı ev cihazı HomeView’u duyurdu. Cihazın özelliklerinin yanı sıra 299 dolarlık fiyat etiketi ve piyasaya çıkış tarihi de belli oldu. Apple, akıllı ev ürünlerine 7 inçlik ekrana sahip HomeView modelini ekledi. Yapay zeka destekli yeni cihaz, evdeki akıllı sistemleri yönetmenin yanı sıra görüntülü görüşme, müzik dinleme ve kişisel bilgilere erişme gibi işlevler sunuyor. HomeView'un dikkat çeken özelliklerinden biri ise karşısındaki kişiyi yüzünden tanıyarak ekranını ona göre değiştirmesi. Apple, HomeView'u masaüstü ve duvara monte edilebilen iki farklı modelle sunuyor. Her iki modelde de 7 inçlik Liquid Retina ekran bulunuyor. Masaüstü versiyonu gümüş, yıldız ışığı, pembe ve uzay grisi olmak üzere dört renk seçeneğine sahip. Duvara monte edilen modelde ise gümüş ve uzay grisi seçenekleri yer alıyor. Cihazın ekranı, ortamdaki ışığa göre parlaklığını ayarlıyor. Ayrıca kullanıcı ekrana yaklaştığında daha fazla bilgi gösteriyor. Böylece HomeView, odanın diğer ucundan saat ve hava durumu gibi bilgileri gösterirken kullanıcı yaklaştığında daha ayrıntılı içerikler sunabiliyor.