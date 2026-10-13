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Evdeki herkesi yüzünden tanıyor! Apple’ın yeni akıllı asistanı HomeView tanıtıldı.

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Evdeki herkesi yüzünden tanıyor! Apple’ın yeni akıllı asistanı HomeView tanıtıldı.

Apple, 7 inç ekranı ve 6 kişiye kadar yüz tanıma özelliğiyle dikkat çeken yeni akıllı ev cihazı HomeView’u duyurdu. Cihazın özelliklerinin yanı sıra 299 dolarlık fiyat etiketi ve piyasaya çıkış tarihi de belli oldu. Apple, akıllı ev ürünlerine 7 inçlik ekrana sahip HomeView modelini ekledi. Yapay zeka destekli yeni cihaz, evdeki akıllı sistemleri yönetmenin yanı sıra görüntülü görüşme, müzik dinleme ve kişisel bilgilere erişme gibi işlevler sunuyor. HomeView'un dikkat çeken özelliklerinden biri ise karşısındaki kişiyi yüzünden tanıyarak ekranını ona göre değiştirmesi. Apple, HomeView'u masaüstü ve duvara monte edilebilen iki farklı modelle sunuyor. Her iki modelde de 7 inçlik Liquid Retina ekran bulunuyor. Masaüstü versiyonu gümüş, yıldız ışığı, pembe ve uzay grisi olmak üzere dört renk seçeneğine sahip. Duvara monte edilen modelde ise gümüş ve uzay grisi seçenekleri yer alıyor. Cihazın ekranı, ortamdaki ışığa göre parlaklığını ayarlıyor. Ayrıca kullanıcı ekrana yaklaştığında daha fazla bilgi gösteriyor. Böylece HomeView, odanın diğer ucundan saat ve hava durumu gibi bilgileri gösterirken kullanıcı yaklaştığında daha ayrıntılı içerikler sunabiliyor.

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Foto - Evdeki herkesi yüzünden tanıyor! Apple’ın yeni akıllı asistanı HomeView tanıtıldı.

EVDEKİ ALTI KİŞİYİ YÜZÜNDEN TANIYABİLİYOR: HomeView, aynı evde yaşayan altı farklı kişiyi yüzünden tanıyabiliyor. Cihaz, karşısına geçen kişinin kimliğine göre ana ekranı ve uygulamaları değiştiriyor. Bu sayede aile üyeleri kendi mesajlarına, takvimlerine, hatırlatıcılarına ve diğer kişisel bilgilerine ulaşabiliyor. Ortak fotoğraf albümleri ve müzik içerikleri ise evdeki herkesin kullanımına açık kalıyor. Apple, kişisel verileri korumak için cihazda A18 işlemcisinin güvenlik özelliklerinden yararlanıyor. Şirketin açıklamasına göre sistem, yüz ve ses tanıma işlemlerini işlemcinin korumalı alanlarında gerçekleştiriyor. Kişisel içeriklere erişim için de uyumlu bir iPhone veya iPad gerekiyor.

#2
Foto - Evdeki herkesi yüzünden tanıyor! Apple’ın yeni akıllı asistanı HomeView tanıtıldı.

YENİ SİRİ, EKRANDAKİ BİLGİLERİ DE ANLAYABİLİYOR: HomeView, Apple Intelligence destekli Siri AI ile çalışıyor. Apple'ın yeni sesli asistanı, kullanıcıların sorularını yanıtlayabiliyor, önceki konuşmaların bağlamını takip edebiliyor ve ekranda görünen içerikleri anlayabiliyor. Kullanıcılar, Apple Intelligence destekli bir iPhone veya iPad eşleştirdiklerinde Siri'nin daha fazla özelliğinden yararlanabiliyor. Örneğin Siri, takvimdeki bir etkinliği bulabiliyor, mesajlardaki bilgileri kullanabiliyor veya farklı uygulamalardaki içeriklerden yararlanarak istenen işlemleri gerçekleştirebiliyor. Ancak yeni Siri AI başlangıçta yalnızca İngilizce dilini destekliyor.

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Foto - Evdeki herkesi yüzünden tanıyor! Apple’ın yeni akıllı asistanı HomeView tanıtıldı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN IŞIKLARA KADAR HER ŞEY TEK EKRANDA: HomeView, Apple'ın akıllı ev sistemleri için merkezi bir kontrol ekranı görevi görüyor. Kullanıcılar cihaz üzerinden evdeki güvenlik kameralarını izleyebiliyor, ışıkları açıp kapatabiliyor, oda sıcaklığını değiştirebiliyor ve akıllı kapı kilitlerini yönetebiliyor. Cihaz, aynı anda dokuz farklı güvenlik kamerasının görüntüsünü ekrana getirebiliyor. Ayrıca uyumlu duman ve karbonmonoksit dedektörlerinin alarm seslerini algılayarak kullanıcının Apple cihazlarına uyarı gönderebiliyor. HomeView, Matter ve Works with Apple Home desteğine sahip akıllı ev ürünleriyle çalışıyor. Apple'ın LG Electronics ve Schneider Electric ile geliştirdiği yeni akıllı ev aksesuarları da bu sistemin parçası olacak. Ev kontrolünün dışında HomeView üzerinden Apple Music, Apple Podcasts ve Apple TV içeriklerine erişmek de mümkün. Cihaz, uyumlu üçüncü taraf uygulamaları destekliyor. Masaüstü modelindeki hoparlör sistemi uzamsal ses desteği sunarken 12 megapiksellik kamera, FaceTime görüşmelerinde kullanıcı hareket etse bile onu görüntünün merkezinde tutabiliyor.

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Foto - Evdeki herkesi yüzünden tanıyor! Apple’ın yeni akıllı asistanı HomeView tanıtıldı.

APPLE HOMEVİEW FİYATI NE KADAR, TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ? Apple, HomeView'un ABD başlangıç fiyatını 299 dolar olarak açıkladı. Masaüstü ve duvara monte edilen modeller aynı fiyat etiketini taşıyor. Ancak duvar montajı için gereken bağlantı aparatları ayrıca satılıyor. 13 Ekim'de ön siparişe açılan cihaz, 13 Kasım 2026'da satışa çıkacak. İlk satış ülkeleri arasında ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan bulunuyor. Singapur ve Güney Afrika da ilk satış takviminde yer alıyor. Apple, HomeView'un Türkiye fiyatını ve satış tarihini henüz açıklamadı. Şirket ayrıca Siri AI'ın bölgedeki kullanım kısıtlamaları nedeniyle cihazı şimdilik Avrupa Birliği ülkelerinde satışa sunmayacağını belirtiyor.

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