Yetim gelinin isteği bir ülkeyi ayağa kaldırdı! 'İki tavuk yeter' dedi, gerisi inanılmaz…

Cezayir’de yaşanan bir olay dünyada gündem oldu. Düğününe yalnızca bir hafta kalan genç kadın, yeni evini hazırlamak için gerekli temel eşyalara bile sahip değilken kendisine ‘neye ihtiyacı olduğu’ sorusuna herkesi şaşırtan, bir o kadar da duygulandıran bir cevap verdi.

Gelin "Düğün yemeği için sadece iki tavuk istiyorum. Helal bir yemek olsun yeter" dedi. Ailesinin desteğinden yoksun olan yetim gelinin bu mütevazı isteği, kısa sürede sosyal medyada yayılarak ülke gündemine yükseldi. Başlangıçta yalnızca iki tavuk isteyen genç kadın için ülkenin dört bir yanından yağmur gibi yardımlar yağdı. Temel ihtiyaçları dahi karşılanmamış olan evi, kısa sürede hayal bile edemeyecekleri bir yuvaya dönüştü.

İKİ TAVUKLA BAŞLAYAN YARDIM ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Hikayeyi gündeme taşıyan isim aktivist Hamid Fradj oldu. Fradj’ın genç gelini anlattığı videonun yayılmasıyla bölge sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları harekete geçti. Genç kadına yiyeceklerin yanı sıra ev eşyaları ve mobilyalar ulaştırıldı; düğün öncesinde evinin eksikleri tamamlandı. Yardımlar yalnızca maddi destekle sınırlı kalmadı. Gelinin evine gelen çok sayıda destekçi, motosikletlerle oluşturdukları konvoyla genç kadına moral verdi.

Genç gelin için yapılan yardımların boyutu da giderek büyüdü. Bir kuyumcu, genç kadına altın takı seti bağışladı. Başka bir hayırsever ise gelini aylık 50 bin Cezayir dinarı maaşa bağladı. Ekim ve kasım aylarını kapsayan ilk ödemenin de peşin olarak yapıldığı açıklandı.

KÜÇÜK BİR KASABADAN ÜLKEYE YAYILAN HİKAYE

Duygu dolu hikayenin adresi, Cezayir’in Ain Defla vilayetine bağlı Sidi Lakhdar kasabasıydı. Aktivist Hamid Fradj’ın girişimiyle duyulan olay, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları, yardım çağrısını başlatan Fradj’a teşekkür ederken yaşananları toplumsal yardımlaşmanın bir örneği olarak değerlendirdi. Genç gelinin düğünü, çok sayıda davetlinin katıldığı ve sevinç dolu anların yaşandığı ve ziyafetlerin hazırlandığı bir törenle kutlandı.