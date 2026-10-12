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Gündem Cemil Tugay, Özgür Özel'in ‘sütü bozuk’ hakaretine cevap verdi
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Cemil Tugay, Özgür Özel'in ‘sütü bozuk’ hakaretine cevap verdi

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Cemil Tugay, Özgür Özel'in ‘sütü bozuk’ hakaretine cevap verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye transferi sonrası Tarihi Şato'da düzenlenen kritik zirvenin ardından Özgür Özel'in sert açıklamalarına cevap verdi. Polemiğe girmek istemediğini belirten Tugay, ‘Kem söz sahibine aittir’ değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımının ardından bugün Tarihi Şato Binasında üst düzey bir zirve gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen zirveye AK Parti ve yerel yönetim kademelerinden geniş bir katılım sağlandı. Zirvede; AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Mehmet Ali Çelebi, Şebnem Bursalı, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mustafa Bilici ile Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Menderes Belediyesi Başkan Vekili Asuman Şen yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL’E 3 CÜMLELİK CEVAP

Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinden ayrılışı sonrası kullandığı "sütü bozuk" ifadelerinin hatırlatılması üzerine Tugay, polemiğe girmekten kaçınarak şu değerlendirmede bulundu: "Kendisine karşılık verecek bir yorum yapmak istemiyorum. Kendisi eski genel başkanımdır. Kem söz sahibine aittir."
Zirvede İzmir kent gündemi ve yerel yönetim hizmetlerinin yeni dönemdeki yol haritasının ele alındığı öğrenildi.

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