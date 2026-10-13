Cep yakan rekolte kararı! Zeytinyağının litresi bin 500 liraya fırladı!

Bu ayın sonu itibarıyla bahçelerimizde hasat hızlanacak ve toplanan zeytin miktarı artacak. Çoruh Vadisi kıyısındaki köylerimizin yüzde 70-80'inde zeytin yetiştiriciliği yapılıyor. Buradaki zeytin ağaçlarımız 100-150 yıllık geçmişe sahip. Zeytincilik, hayvancılıkla birlikte köylülerimizin köylerinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlayan önemli gelir kaynaklarından biri. Biz de Artvin Ticaret Borsası olarak zeytinciliği geliştirmek, yeni bahçeler oluşturmak ve ağaç sayısını artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Örnek bahçeler oluşturuyor, yeni dikim alanları kazandırıyoruz. Butko zeytininin coğrafi işaret tescil çalışmalarında son aşamaya geldik. Bu yılın sonuna kadar süreci tamamlamayı hedefliyoruz. Coğrafi işaretin alınmasıyla ürünümüzün marka değeri ve bilinirliği artacak. Bu da bölgemize ve üreticilerimize önemli katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.