İstanbul'da bir ilk: Kürtçe branş öğretmeni atandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Esenyurt'taki Sultan Alparslan Ortaokulunda Kürtçe dersine olan talep dört katına çıkınca idarenin talebi üzerine okula nakil yoluyla atanan ilk Kürtçe branş öğretmeni atandı. Cumhuriyet tarihinde ilk olduğu belirtilen öğretmenin bugün öğrencilerle Kürtçe dersinde buluştuğunu da öğrenildi.
Avukat Suphi Özgen, İstanbul'da cumhuriyet tarihinde ilk kez Kürtçe branş öğretmeni atandığını duyurdu. Özgen, 2012 yılından bu yana ortaokullarda seçmeli ders olarak yasal biçimde okutulabilen Kürtçe (Kurmanci ve Zazaca) derslerinin yeterince yaygınlaşmadığına dikkat çekti.
İstanbul Esenyurt'taki Sultan Alparslan Ortaokulunda geçen yıl iki sınıfta Kürtçe dersi verilmeye başlanmıştı. Branş öğretmeni bulunmadığı için dersleri, okulda fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapan bir öğretmen sürdürmüştü.
BUGÜN ÇOK GURURLUYUM
Bu yıl Kürtçe dersine olan talebin geçen yıla göre dört katına çıkması üzerine okul yönetimi norm kadro talebinde bulundu. Nakil yoluyla okula gelen Kürtçe branş öğretmeni, bugün öğrencilerle ilk dersini yaptı.
Gelişmeyi Türk Dili Hareketi Derneği Başkanı avukat Suphi Özgen sosyal medya hesabından duyurdu. Özgen İstanbul'da cumhuriyet tarihinde ilk kez Kürtçe branş öğretmeni atandığını, ilk kez kadrolu bir branş öğretmeniyle Kürtçe dersinin başladığını belirterek bu durumun ülke genelindeki okullar için de örnek olmasını istedi.
Özgen, açıklamasını ‘Bugün çok gururluyum’ sözleriyle tamamladı.