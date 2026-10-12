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Diyarbakır'da JASAT operasyonu

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Diyarbakır'da JASAT operasyonu

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; JASAT operasyonunda yakalanan 105 kişi adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıklarıyla birlikte, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve rüşvet vermek suçlarından aranan kişilerin de aralarında bulunduğu 105 kişi yakalandı.

 

Yakalananlardan 2'sinin 20 yılın üzerinde, 6'sının 10 ile 20 yıl, 19'unun 5 ile 10 yıl, 47'sinin 2 ile 5 yıl, 31'inin ise 2 yılın altında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Yakalanan 105 kişi adli makamlara sevk edildi.

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