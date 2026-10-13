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Gündem Bakımevinde skandal: Banyo yok, ilaç yok! donmaya terkedildiler
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Bakımevinde skandal: Banyo yok, ilaç yok! donmaya terkedildiler

Yeniakit Publisher
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Bakımevinde skandal: Banyo yok, ilaç yok! donmaya terkedildiler

Kendini “refahın beşiği” olarak tanımlayan Hollanda, Utrecht’teki bir bakımevinde patlak veren insanlık dışı skandalla sarsıldı. Bakımevinde kalan çaresiz yaşlılara “direnç gösteriyor” bahanesiyle tam bir yıl boyunca banyo yaptırılmadığı, Parkinson hastalarının ilaçlarının verilmediği halde verilmiş gibi gösterildiği ortaya çıktı. Binadaki ısıtmanın kapatılmasıyla soğukta donmaya terk edilen ve yardım çığlıkları duymazdan gelinen hastalar konusunda yapılan şikayetlere devlet sesiz kaldı.

TAHSİN HAN

Kendini “insan hakları, gelişmişlik ve refahın beşiği” olarak pazarlayan Batı, Hollanda’dan gelen skandalla bir kez daha sınıfta kaldı. Utrecht kentinde Careyn bakım kuruluşuna bağlı Nieuw Tamarinde bakımevinde patlak veren vahşet boyutundaki ihmaller, “Avrupa medeniyeti” adı altındaki kurumsal çürümeyi ve insan hayatına verilen değersizliği gözler önüne serdi. Demans ve Parkinson hastası son derece çaresiz yaklaşık 20 yaşlı insanın kaderine terk edildiği, donmaya bırakıldığı ve sistemli bir şekilde istismar edildiği ortaya çıktı.  

BİR YIL BANYO YAPTIRILMAYAN İNSANLAR, TIRNAKLARDA BİRİKEN DIŞKI!

RTV Utrecht’in resmi bakım kayıtlarına dayanarak gün yüzüne çıkardığı insanlık dışı tablonun boyutu kan donduracak nitelikte. İdrar ve dışkı kaçırma sorunu bulunan demans hastası yaşlı bir kadına “direnç gösteriyor” bahanesiyle tam bir yıl boyunca tek bir kez dahi duş aldırılmadığı belgelendi. Bakımevi sakinlerinin tırnak aralarında dışkıların biriktiği, elbiselerinin pislik içinde kaldığı ve takma dişlerinin aylarca çıkarılmayarak etlerine sıkıştığı tespit edildi. Yaşlı ve hasta insanların yardım çığlıkları koridorlarda yankılanırken, vicdansız personelin görev yerlerini terk edip balkonda sigara keyfi yaptığı anlar kameralara yansıdı.  

İLAÇ SAHTEKARLIĞI, AĞRI İÇİNDE İŞKENCE VE SAHTE KAYITLAR!

Zulüm ve vurdumduymazlık yalnızca kişisel bakımsızlıkla da sınırlı kalmadı. Zamanında verilmesi hayati önem taşıyan Parkinson ilaçlarının geciktirildiği, düşme sonucu kalçası kırılan hastaların günlerce doktora gösterilmeyip muayenelerinin engellendiği görüldü. Şiddetli ağrılar çeken yaşlılara reçete edilen güçlü ağrı kesiciler hastalara verilmediği halde dosyaya “verildi” şeklinde sahte kayıtlar düşüldü, ilaçların yatak altlarına saçıldığı belirlendi. Hastalara verilmesi gereken bağımlılık yapıcı ve güçlü ilaçların buharlaşması ise bakımevinde zehirli bir suistimal şüphesini doğurdu.  

 

DENETİM KURUMU SUSTU, SİSTEM ÇÖKTÜ!

Isıtma sistemleri kapatılarak soğukta adeta ölüme terk edilen yaşlıların çığlığına bakımevi yönetimi kulak tıkadı. Hollanda Sağlık ve Gençlik Denetleme Kurumu’nun (IGJ) 2025 başından bu yana kuruma dair 7 resmi bildirim ve şikâyet almasına rağmen derin bir sessizliğe bürünmesi, skandalın sadece bir bakımeviyle sınırlı olmadığını, devlet organlarının da bu insanlık suçuna göz yumduğunu gözler önüne serdi.

“Refah devleti” iddiasındaki Hollanda; yaşlısına bakmaktan aciz, hastasını unutan ve insan onurunu ayaklar altına alan tıkanmış sistemiyle bir kez daha iflas etti.

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Yorumlar

Demir

Avrupa'ya aşık olan lar okusun kendilerinde olmayan güzellikleri varmış gibi pazarlıyorlar kokuşmuş avrupa
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