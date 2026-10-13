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Evden çaldı, kameradan kaçamadı! İnegöl'deki altın hırsızı tutuklandı

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IHA Giriş Tarihi:

Evden çaldı, kameradan kaçamadı! İnegöl'deki altın hırsızı tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir evden yaklaşık 2 milyon lira değerinde altın çaldığı öne sürülen zanlı, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu gözaltına alındı.

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Foto - Evden çaldı, kameradan kaçamadı! İnegöl'deki altın hırsızı tutuklandı

Olay, İnegöl'ün kırsal Bilalköy Mahallesi'nde meydana geldi.

#2
Foto - Evden çaldı, kameradan kaçamadı! İnegöl'deki altın hırsızı tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, bir eve giren şahıs, evde bulunan 40 tam altın, 5 gram altın ve 3 çeyrek altını çalarak kayıplara karıştı.

#3
Foto - Evden çaldı, kameradan kaçamadı! İnegöl'deki altın hırsızı tutuklandı

Altınların yaklaşık değerinin 2 milyon TL olduğu öğrenildi.

#4
Foto - Evden çaldı, kameradan kaçamadı! İnegöl'deki altın hırsızı tutuklandı

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ: Hırsızlık olayının ardından harekete geçen Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Yürütülen titiz çalışma sonucunda şüpheli Hüseyin Y. (59) yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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