Milyonlarca insan merak ediyor: Bozuk sucuk nasıl anlaşılır? Farkı görmezden gelmeyin... Dikkat edilmeli

3. YAPIŞKAN VE SÜMÜKSÜ YÜZEYE DİKKAT! Bozulmanın önemli işaretlerinden biri, sucuğun yüzeyinde normalin dışında yapışkan veya kaygan bir tabaka oluşmasıdır. Özellikle kötü kokuyla birlikte görülen sümüksü yapı, ürünün tüketilmemesi gerektiğine işaret eder. 4. KÜF OLUŞUMUNU HAFİFE ALMAYIN Sucuğun yüzeyinde alışılmadık küf oluşumları görülmesi de dikkat edilmesi gereken belirtiler arasındadır. Bazı özel fermente et ürünlerinde kontrollü yüzey küfleri bulunabilse de beklenmeyen küf oluşumları güvenli kabul edilmemelidir. Şüpheli ürünün küflü bölgesini kesip kalan kısmını tüketmek yerine ürünü tüketmemek daha güvenlidir. 5. AMBALAJ VE SON TÜKETİM TARİHİNİ İNCELEYİN Sucuk satın alırken ambalajın sağlam olmasına, son tüketim tarihine ve saklama talimatlarına dikkat edilmeli. Ambalajı şişmiş, sızdıran veya bütünlüğü bozulmuş ürünlerden uzak durulmalı. Ürün, etiketinde belirtilen sıcaklık koşullarında muhafaza edilmeli. HİLELİ SUCUK İLE BOZUK SUCUK AYNI ŞEY Mİ? Tüketicilerin en çok karıştırdığı konulardan biri de taklit veya tağşiş yapılan sucukla bozulmuş sucuk arasındaki fark. Bozuk sucuk, mikrobiyolojik veya kimyasal değişimler nedeniyle tüketilmeye uygun olmayan ürünü ifade ederken tağşiş yapılan sucuk, etiketinde belirtilmeyen veya mevzuata aykırı bileşenler içerebilir. Örneğin, dana sucuk olarak satılan bir üründe beyan edilmeyen kanatlı etinin bulunması taklit veya tağşiş kapsamında değerlendirilebilir. Üstelik böyle bir sucuk, dışarıdan bakıldığında normal görünebilir. Bu nedenle renk, koku veya kıvam kontrolüyle ürünün içeriğindeki hileleri kesin olarak anlamak mümkün değildir. KALİTELİ SUCUK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Sucuk satın alırken yalnızca görünüşüne ve fiyatına değil, ürünün etiketine ve satış koşullarına da dikkat edilmeli. İçindekiler listesini okuyun: Kullanılan et türünü ve diğer bileşenleri kontrol edin. Ambalaj bilgilerini inceleyin: Üretici bilgileri, işletme kayıt veya onay numarası ve son tüketim tarihi bulunmalı. Saklama koşullarına bakın: Soğukta saklanması gereken ürünlerin uygun sıcaklıkta satışa sunulduğundan emin olun. Aşırı düşük fiyatlara temkinli yaklaşın: Fiyat tek başına hile göstergesi olmasa da piyasa koşullarına göre olağan dışı ucuz ürünlerin içeriğini dikkatle inceleyin. Resmî denetim sonuçlarını kontrol edin: Bakanlığın yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde ürünün marka, üretici ve parti bilgilerini araştırın. SUCUĞUN BOZUK OLDUĞU PİŞİRİNCE ANLAŞILIR MI? Sucuk pişirilirken ortaya çıkan anormal koku veya görünüm değişimleri şüphe uyandırabilir. Ancak pişirme işlemi, bozulmuş bir ürünü mutlaka güvenli hâle getirmez. Ayrıca gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilen bazı mikroorganizmalar, ürünün kokusunda veya görünümünde fark edilebilir bir değişikliğe yol açmayabilir. Bu nedenle şüpheli sucuğun tadına bakılarak kontrol edilmesi önerilmez. HİLELİ SUCUK MARKALARI NEREDEN ÖĞRENİLİR? Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen firmaları ve ürünleri Güvenilir Gıda internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor.