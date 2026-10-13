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Gündem Suudilerin, Katarlıların sermayesi para değil mi? Rus Abramoviç arazi aldı, Fatih Altaylı havalara uçtu
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Suudilerin, Katarlıların sermayesi para değil mi? Rus Abramoviç arazi aldı, Fatih Altaylı havalara uçtu

Yeniakit Publisher
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Suudilerin, Katarlıların sermayesi para değil mi? Rus Abramoviç arazi aldı, Fatih Altaylı havalara uçtu

Suriyeli göçmenler Türkiye’den arazi alırken itiraz eden, başta Katar ve Suudi Arabistan olmak üzere ülkemize Müslüman ülkelerden sermaye gelirken maraza çıkaran Fatih Altaylı, Rus milyarder Roman Abramoviç’in Kaplankaya’dan 100 dönüm arazi alması karşısında sevince boğularak havalara uçtu.

Fatih Altaylı’nın, Rus milyarder Roman Abramoviç’in aldığı arazi ile havalara uçtuğu yazısı şöyle: "Büyük bir sürpriz Abramoviç’ten geldi dersem yalan olmaz. Bir süre önce medyamızda “Abramoviç otel yatırımı yapmak için Bodrum’da arazi arıyor” haberleri yer almış ancak arkası gelmemişti. Evet, Abramoviç bölgede devasa bir arazi almış. Kaplankaya’yı gören Rus milyarder, burada istediği büyüklükte bir araziye sahip olamayacağını görünce, Kaplankaya’nın hemen yanı başında, Kaplankaya’ya komşu devasa bir arazi almış."

"Kendine ait iki plajı da olan yaklaşık 100 bin metrekare büyüklüğünde olduğu söylenen bir arazi. Ve işin güzel yanı, buraya otel falan yapmıyor. Bu kocaman araziye sadece üç ev inşa edecek. Her 30 dönüme bir ev. Böylelikle yoğunluk, doğanın katledilmesi, çevreye zarar falan gibi tartışmalar da olmayacak. Daha önemlisi, artık bu bölgede tıpkı Güney Fransa’da, Sardunya’da, Marbella’da olduğu gibi her biri 10 milyon, hatta 100 milyon dolar değerinde evler olacak. Bunların elbette size, bana doğrudan bir yararı yok ama bu tip yatırımlar ülkenin değerini artırıyor."

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