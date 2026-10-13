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Kadın - Aile
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İnsanlar yiye yiye bu lezzetin peşine düşüyor... Pamuk gibi poğaça tarifi: Lezzetin sırını duyan yedi... Siz de peşine düşün

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Giriş Tarihi:

İnsanlar yiye yiye bu lezzetin peşine düşüyor... Pamuk gibi poğaça tarifi: Lezzetin sırını duyan yedi... Siz de peşine düşün

Bir yiyenin bir daha istediği pamuk gibi poğaça tarifi nasıl yapılır? İşte pamuk gibi poğaça tarifi malzemeleri ve lezzetin sırrı...

#1
Foto - İnsanlar yiye yiye bu lezzetin peşine düşüyor... Pamuk gibi poğaça tarifi: Lezzetin sırını duyan yedi... Siz de peşine düşün

Pamuk gibi poğaça tarifi; yumuşak dokulu hamuru ve peynirli iç harcıyla kahvaltıdan beş çayına kadar sofralara eşlik ediyor. Ilık süt ve suyla hazırlanan mayalı hamur, yeterince dinlendirilince kolayca şekil alıp fırında güzelce kabarıyor. Beyaz peynir ve maydanozla doldurulan poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürülüp susam ve çörek otu serpilebiliyor; iç harcı ise patatesli veya zeytinli seçeneklerle çeşitlendirilebiliyor. Ilık servis edildiğinde yumuşaklığını ve lezzetini daha iyi hissedebileceğiniz bu poğaçalar, kalabalık sofralar ve beslenme çantaları için de uygun. Peki; pamuk gibi poğaça nasıl yapılır? İşte kabarmaya doymayan pamuk gibi poğaça tarifi ve malzemeleri...

#2
Foto - İnsanlar yiye yiye bu lezzetin peşine düşüyor... Pamuk gibi poğaça tarifi: Lezzetin sırını duyan yedi... Siz de peşine düşün

Bir porsiyon pamuk gibi poğaça 250 kaloridir. Pamuk Gibi Poğaça Tarifi için Malzemeler; Hamuru için: 1 su bardağı ılık süt. 1 su bardağı ılık su Yarım su bardağı sıvı yağ. 2 adet yumurta akı. 2 yemek kaşığı toz şeker. 1 paket instant maya 1,5 tatlı kaşığı tuz. Yaklaşık 6 su bardağı un. İç harcı için.

#3
Foto - İnsanlar yiye yiye bu lezzetin peşine düşüyor... Pamuk gibi poğaça tarifi: Lezzetin sırını duyan yedi... Siz de peşine düşün

200 gram beyaz peynir. Yarım demet maydanoz. Üzeri için; 2 adet yumurta sarısı. 1 tatlı kaşığı sıvı yağ. Susam. Çörek otu; Pamuk Gibi Poğaça Tarifi Alternatif Öneriler: Beyaz peynir yerine lor peyniri veya az tuzlu peynir kullanabilirsiniz. Peynirli iç harca ince kıyılmış dereotu ekleyebilirsiniz. İç harcı haşlanmış ve ezilmiş patatesle ya da zeytin ezmesiyle hazırlayabilirsiniz. Üzerine susam ve çörek otundan yalnızca birini serpebilir veya ikisini birlikte kullanabilirsiniz. Daha küçük poğaçalar hazırlayarak hamur parçalarını cevizden biraz küçük tutabilirsiniz. Hamuru sade bırakıp iç harç kullanmadan da hazırlayabilirsiniz. Kabarmaya Doymayan Pamuk Gibi Poğaça Tarifi Nasıl Yapılır Ilık sütü ve ılık suyu geniş bir yoğurma kabına alın. Toz şeker ile instant mayayı ekleyip karıştırın. Yumurta aklarını ve sıvı yağı karışıma ilave ederek çırpıcıyla homojen hale getirin. Unun yaklaşık beş su bardağını ve tuzu ekleyip yoğurmaya başlayın. Kalan unu azar azar ilave ederek yumuşak, hafifçe ele yapışan bir hamur elde edin. Hamuru yaklaşık 8-10 dakika yoğurun. Kabın üzerini örtüp ılık bir ortamda 45-60 dakika, hacmi belirgin biçimde artana kadar mayalandırın. Beyaz peyniri çatalla ezin ve ince kıyılmış maydanozla karıştırın. Mayalanan hamurun havasını nazikçe alın ve 20 eşit parçaya bölün. Her parçayı avucunuzda yuvarlayıp hafifçe açın. Hamurların ortasına peynirli harçtan koyun. Kenarlarını birleştirerek kapatın ve birleşme yeri alta gelecek şekilde yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Poğaçaların üzerini örtüp tepside 15-20 dakika daha dinlendirin. Bu sırada fırını 180 dereceye ısıtın. Yumurta sarılarını sıvı yağla karıştırıp poğaçaların üzerine nazikçe sürün. Susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra temiz bir bez altında 5-10 dakika dinlendirip servis edin. Afiyet olsun. Servis Önerisi Poğaçaları fırından çıktıktan sonra kısa süre dinlendirip ılık servis edin. Kahvaltıda domates, salatalık, zeytin ve peynir çeşitleriyle birlikte sunabilirsiniz. Demli çay eşliğinde beş çayı ve gün sofralarına ikram edebilirsiniz. Yanında ayran veya taze meyveyle çocukların beslenme çantaları için hazırlayabilirsiniz. Daha küçük boyutlarda şekillendirerek davet sofralarında atıştırmalık olarak sunabilirsiniz. Poğaçaları ikiye kesip peynir, domates ve yeşillikle küçük sandviçler hazırlayabilirsiniz. Püf Noktası Süt ve su ılık olmalı; çok sıcak sıvılar mayanın çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Unu kontrollü ekleyin. Hamurun fazla sertleşmemesi, poğaçaların yumuşak kalmasına yardımcı olur. Hamuru pürüzsüz ve esnek olana kadar yoğurun; kısa yoğurma süresi poğaçaların dokusunu etkileyebilir. İlk mayalanmada süre kadar hamurun hacminin artmasına da dikkat edin. Serin ortamda mayalanma daha uzun sürebilir.

#4
Foto - İnsanlar yiye yiye bu lezzetin peşine düşüyor... Pamuk gibi poğaça tarifi: Lezzetin sırını duyan yedi... Siz de peşine düşün

Şekillendirdikten sonra tepsi mayası için zaman ayırın; bu aşama poğaçaların fırında daha iyi kabarmasını sağlar. Yumurta sarısını sürerken hamurlara bastırmayın; kabarmış hamurun havası sönmesin.

#5
Foto - İnsanlar yiye yiye bu lezzetin peşine düşüyor... Pamuk gibi poğaça tarifi: Lezzetin sırını duyan yedi... Siz de peşine düşün

Poğaçaları gereğinden fazla pişirmeyin. Üzerleri kızardığında fırından çıkarıp bez altında dinlendirin. Daha sonra tüketmek için tamamen soğuyan poğaçaları kapalı bir kapta saklayabilir, servis öncesinde kısa süre ısıtabilirsiniz.

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