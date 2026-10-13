Özgür’den CHP’nin içini boşaltma planı! Yak faizi getir parayı
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CHP’li Gazeteci Barış Yarkadaş, Özgür Özel’in mahkemeden CHP hakkında mutlak butlan kararı çıkmadan önce partinin banka faize konulmuş 1 milyar 134 milyon lirasını alarak kurulacak yeni partiye geçmek için yaptığı planı açıkladı.
Pavyon köşelerinde dağıtılan rüşvetlerle oturduğu CHP genel başkanlığı koltuğundan mahkemenin mutlak butlan kararıyla kalkmak zorunda kalan Özgür Özel’in CHP’nin için boşaltmak için düzenlediği tezgah ifşa oldu.
BARIŞ YARKADAŞ’TAN BOMBA İDDİALAR
Katıldığı canlı yayında Özgür Özel’in mutlak butlan kararının çıkacağından önceden haber olduğunu öne süren Yarkadaş, CHP’nin bankada faize yatırılmış 1 milyar 134 milyon lirasına çökmek istediğini söyledi. Yarkadaş, “Partinin bankada 1 milyar 134 milyona yakın nakit parası vardı, faize yatırılmış. Partinin genel müdürüne dediler ki: “Faizi yak, mevduatın gününü bekleme, parayı çöz.” Partinin genel müdürü de “Hayır kardeşim, ben bunu yapamam. Vadesi dolmayan paranın çözülmesiyle ilgili talimat verirsem bankaya Sayıştay beni tutuklattırır, hapse attırır. Sizin milletvekili kişiliğiniz var, benim yok. Ben böyle bir riske girmem, bu paranın faizini de bozdurtmam.” dedi. Niye o paranın peşinden düştüler mi? 1 milyarlık parayı harcamalarla kurulacak Yeni Partiye aktarılacaklardı. Çıksın, yalan desinler, gitsin beni dava etsinler.” şeklinde konuştu.
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