Akit yazdı, bakanlık harekete geçti Türkiye’ye yakışmayan o eziyete soruşturma!

Sadece Müslümanların hedef alındığı 28 Şubat karanlığını hatırlatan bir gece yarısı operasyonu ile gözaltına alınan 80 yaşındaki araştırmacı-yazar Kul Sadi Yüksel ile Kur’an’a Hizmet Vakfı gönüllülerine yönelik polisin sert tutumu “ters kelepçe” ile sınırlı kalmamış.

3 GÜN İŞKENCEDEN GEÇMİŞLER

Akit’in edindiği bilgilere göre; gece yarısı evlerinin kapıları kırılan ve yatak odalarına girilen Sadi Yüksel hoca ile kendisiyle birlikte gözaltına alınan, azılı bir suçlu gibi ters kelepçe takılan ve ensesine basılan 18 vakıf gönüllüsüne, somut hiçbir suçlama olmadığı halde evlerine gecesi yarısı kapılar kırılarak baskın düzenlendiği, abdest almalarının yasaklandığı, ne su ne de kahvaltı verilmediği ve “Devlet imamlarının arkasında namaz kılıyor musunuz?", “Cuma ve teravih namazlarını nerede kılıyorsunuz?”, “Zarf içinde verilen gizli sadakanın amacı ne?” şeklinde buram buram vesayet kokan sorular sorulduğu belirtilirken, kamuoyunda “sorumlulardan hesap sorulsun” beklentisi oluştu.

Öte yandan, Akit’in haberini ihbar kabul eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, maşeri vicdanları yaralayan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan operasyon görüntüleri ve basına yansıyan sunum biçimiyle ilgili sessiz kalmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, inceleme yapmak üzere mülkiye müfettişlerinin görevlendirileceği öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta “Kul Sadi” olarak anılan kişinin gözaltına alınmasının kamuoyuna “terör gözaltısı” şeklinde yansıtılması ve operasyon sırasında ele geçirilen dokümanlar arasında Seyyid Kutub’a ait bir kitabın sergilenmesi tepkilere neden olmuştu.

İKİ HUSUSTA İNCELEME BAŞLATILDI

Soruşturmanın odağında iki kritik husus bulunduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında basına görüntü aldırılırken “Kul Sadi” ile ilgili fotoğrafların servis edilmesi ve ele geçirilen örgütsel dokümanlar arasında yer aldığı belirtilen kitabın kamuoyuna gösterilmesi. Bu uygulamaların, operasyonun sunuluş biçimi ve kamuoyunda oluşan algı bakımından değerlendirilmesi bekleniyor.

Öte yandan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının, Türkiye’deki DEAŞ yapılanmasına yönelik soruşturma ile Vuslat Grubu soruşturmasını birleştirmesinin ardından basına bir bilgi notu servis etmesi de tartışmaları beraberinde getirmişti.

Başlatılan idari soruşturma kapsamında, operasyonun basına sunuluş süreci ve görüntülerin paylaşılmasına ilişkin uygulamaların incelenmesi bekleniyor. Mülkiye müfettişlerinin yapacağı incelemenin ardından sorumluluk ve varsa ihmal iddialarına ilişkin değerlendirme yapılacak.

BAKAN ÇİFTÇİ TALİMAT VERDİ

Bakan Çiftçi’nin talimatıyla yürütülecek inceleme, güvenlik operasyonlarının kamuoyuna aktarılmasında kullanılan yöntemleri ve bu süreçte gerekli hassasiyetin gösterilip gösterilmediğini de gündeme taşıyor.