İletişim Başkanı Duran: Türkiye Yüzyılı'nı İletişimin de Yüzyılı haline getireceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni" programına katıldı. Programda konuşan Duran, "Gençlere yönelik her girişime, gençlerin içinde bulunduğu her etkinliğe özel bir önem atfettiğimi ifade etmek istiyorum. Peygamber Efendimiz, bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor: 'Gençken öğrenilen ilim, taşa vurulmuş damga gibidir.' Bu hadisten ilhamla diyebilirim ki, bugün bu yarışmaya katılıp; bu uğurda çaba sarf edip ortaya koyduğunuz eserler, genç yaşınızda sizlere değer katacaktır" diye konuştu.

YARINI SİZ ŞEKİLLENDİRECEKSİNİZ

Yarışmaya katılan tüm gençleri tebrik eden Duran, "Bugün başardıklarınız, yarını şekillendirecek; bugünkü ufkunuz yarının gerçeği olacaktır. Ben, her şeyden önce, bu güzide yarışmaya katılan bütün gençlerimizi özgüvenleri, cesaretleri ve emekleri için tebrik ediyorum. Geleceğin İletişimcileri Yarışması ile gençlerimizin kendilerini ifade edecekleri böylesi bir mecra açtıkları için TRT’ye de teşekkür ediyorum. Malumunuz, Geleceğin İletişimcileri Yarışması ‘Gençlere Önem Vermek Geleceğe Önem Vermektir’ mottosuyla bu yıl 12’nci kez düzenleniyor. 15 kategoride düzenlenen yarışmada bu yıl ayrıca 15 Temmuz Özel Kategorisine yer verilmesi bizim için bilhassa anlamlı olmuştur. Bu sene 10’uncu yılını geride bıraktığımız 15 Temmuz’un anısını her vesileyle yaşatmak, bizlerin en anlamlı, en kıymetli gayelerimizden birisidir" şeklinde konuştu.

HAKİKATİN MERKEZE YERLEŞTİĞİ MEDYA

Türkiye Yüzyılı’nı aynı zamanda İletişimin Yüzyılı haline getirmek için çalıştıklarını vurgulayan Duran, şu ifadeleri kullandı: "Akademi camiamızla, bu dönüşümün kavramsal zeminini güçlendirmek ve geleceğin iletişimcilerine rehberlik edebilmek adına eşgüdümlü biçimde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi; ‘İnsanların doğru bilgiye rahatlıkla ulaşabildiği, farklı görüşlerin özgürce ifade edilebildiği ve hakikatin merkeze yerleştiği güçlü bir medyanın hepimiz için hayati önemde’ olduğunu biliyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı aynı zamanda İletişimin Yüzyılı haline getirmek; bu vizyon doğrultusunda adil ve etkili bir iletişim ekosistemi inşa etmek için gayret gösteriyoruz. Dijital çağın sağladığı imkanlarla, bilginin tek bir merkezden pasif kitlelere dağıtıldığı geleneksel iletişim modeli artık geride kaldı. Bu çağın en belirleyici unsurlarından biri etkileşim. Zira bugünün iletişim modelinde hemen herkes hem tüketici hem de üretici pozisyonunda. Fakat her insanın içerik üreticisi haline gelmesinin, bilginin güvenilirliği sorununu ortaya çıkardığını da hatırlatmak isterim. Zira iletişim süreçlerinin hızlanması; sadece bilginin değil, dezenformasyon ve türevi içeriklerin de aynı hızla yayılmasına yol açıyor."

EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ DİJİTAL GÜVENLİK

Dijital alanı güvenli kılmanın görevleri olduğunu hatırlatan Duran, " Dijital teknolojileri, bilinçli, dengeli ve sağlıklı kullanmak, iletişim akademiyasının kavramsallaştırmasıyla 'dijital esenliği'mizi ve 'dijital iyi olma hali'mizi korumak için elzemdir. Bu noktada vatandaşlarımızın üzerine düşen sorumluluklar olduğu gibi medya kuruluşlarımızın da, iletişim profesyonellerinin de, dijital platformların da ve devletimize düşen görev ve sorumluluklar vardır. Dijital alanı güvenli kılmak en önemli görevimizdir" ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Duran, konuşmasının ardından, ‘İletişim Kampanyası’ alanında ödül alan yarışmacılara ödüllerini takdim etti.