İftiralara tam gaz devam! İsmail evde de rahat durmuyor

Fon soruşturması kapsamında attığı temelsiz iftiralar ve algı operasyonları sebebiyle hakkında ev hapsi kararı verilen tetikçi İsmail Saymaz, oturduğu yerden nifak tohumları ekmeye devam ediyor. Evinde ıslah olmak yerine iftira çarkını döndürmeyi sürdüren Saymaz, adeta bir yalan makinesi gibi çalışarak kurumları ve isimleri hedef alıyor.

Yalanlarıyla kamuoyunu yanıltmayı alışkanlık haline getiren Saymaz, bu kez de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) bilgi sızdırdığı yalanını ortaya attı. Devletin köklü kurumlarını zan altında bırakmaya çalışan müfteri Saymaz, hızını alamayıp fon soruşturmasında tutuklanan Serdar Turhan ve Muhammed Yarız’ın yurt dışına kaçtığını iddia etti.

Yarız’ın Yunanistan’a kaçtığı iddiasını ortaya atan foncu medyör, Fatma Betül Sayan Kaya’yı da hedefe koyarak parayı yurt dışına kaçırdığını öne sürdü.

Dört duvar arasında bile boş durmayan ve her fırsatta kirli algı operasyonlarına sarılan İsmail Saymaz’ın bu akılalmaz iddiaları ve bitmek bilmeyen iftiraları kamuoyunda büyük tepki topladı.