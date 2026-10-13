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Gündem İftiralara tam gaz devam! İsmail evde de rahat durmuyor
Gündem

İftiralara tam gaz devam! İsmail evde de rahat durmuyor

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Fon soruşturması kapsamında attığı iftiralar nedeniyle hakkında ev hapsi kararı verilen İsmail Saymaz, evde de rahat durmadan iftiralara devam ediyor. SPK ve MASAK’ın bilgi sızdırdığını iddia eden Saymaz, fon soruşturması kapsamında tutuklanan Serdar Turhan ve Muhammed Yarız’ın yurt dışına kaçtığını iddia etti. Yarız’ın Yunanistan’a kaçtığını iddia eden Saymaz, kazancını iade eden Fatma Betül Sayan Kaya’nın da parayı yurt dışına kaçırdığını söyledi.

Fon soruşturması kapsamında attığı temelsiz iftiralar ve algı operasyonları sebebiyle hakkında ev hapsi kararı verilen tetikçi İsmail Saymaz, oturduğu yerden nifak tohumları ekmeye devam ediyor. Evinde ıslah olmak yerine iftira çarkını döndürmeyi sürdüren Saymaz, adeta bir yalan makinesi gibi çalışarak kurumları ve isimleri hedef alıyor.

Yalanlarıyla kamuoyunu yanıltmayı alışkanlık haline getiren Saymaz, bu kez de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) bilgi sızdırdığı yalanını ortaya attı. Devletin köklü kurumlarını zan altında bırakmaya çalışan müfteri Saymaz, hızını alamayıp fon soruşturmasında tutuklanan Serdar Turhan ve Muhammed Yarız’ın yurt dışına kaçtığını iddia etti.

 

 

Yarız’ın Yunanistan’a kaçtığı iddiasını ortaya atan foncu medyör, Fatma Betül Sayan Kaya’yı da hedefe koyarak parayı yurt dışına kaçırdığını öne sürdü.

Dört duvar arasında bile boş durmayan ve her fırsatta kirli algı operasyonlarına sarılan İsmail Saymaz’ın bu akılalmaz iddiaları ve bitmek bilmeyen iftiraları kamuoyunda büyük tepki topladı.

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Yorumlar

Vay vay

Nerde 800 milyar ..paraya kimler çökmüş, malı götürmüş...

10 ay boyunca spk,masak göz yummuş mu..

Parayı götürenlerin listesini açıklayın da gorelim
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