Soğan + bal kimsenin aklına bile gelmemişti.. O derdin çaresiymiş! Peki, içine ne konulması gerekiyor?
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Kış aylarında öksürük, balgam ve soğuk algınlığı gibi sorunlarla sıkça karşılaşmaktayız. Bu aylarda da bu tür rahatsızlıklardan doğal yollarla kurtulmakta mümkün olabiliyor. AA tarafından yayımlanan habere göre, soğan suyu ve bal karışımının bazı bakteriler üzerinde penisilinden daha etkili. Yoğun bir mücadele yapan bu kür nasıl yapılmalı? Nasıl malzemelerin konulması gerekiyor? İşte bilmeniz gereken her şeyi çok detaylı şekilde ele aldık.
Soğan + bal mucizesinden bahsedildi. İki süper besin birleştiğinde meğer vücutta hastalıktan eser bırakmıyormuş.
Peki soğan ve bal kürü nasıl hazırlanıyor? İşte bilmeniz gereken her şey!
Hazırlanışı oldukça basittir. Bir adet kuru soğanı iri şekilde doğrayın. Ardından üzerine bir yemek kaşığı bal koyup, bu karışımı bir kavanozun içinde en az 3 saat kadar sulanması için bekletin. Daha sonra elde ettiğiniz suyu için. Öksürüğünüze iyi gelecektir. Soğan vücuttaki enfeksiyonları gidererek bağışıklığı güçlendirirken bal içerdiği vitamin ve minerallerle güç ve enerji verir.
SOĞANIN FAYDALARI
Soğan özellikle A vitamini , C ve B vitaminleri açısından önemli bir kaynaktır. Ayrıca kükürt, iyot, kalsiyum, demir, folat, magnezyum, fosfor, potasyum ve antioksidanlar açısından da zengindir. A vitamini hem enfeksiyonlara karşı bağışıklığı hem de göz sağlığını destekler B vitaminleri ise suda eriyen vitaminlerdir. Uzmanlar Defaatle en iyi çare diyor.
BALIN FAYDALARI
Bal, prebiyotiktir. Vücuttaki yararlı hücreleri arttırır.
Cildi iyileştirir, kepeğe ve kaşınmaya iyi gelir.
Alerjik semptomları azaltır.
İçerisinde bazı kanser risklerini azaltacak flavonoidler barındırır.
Boğazı yumuşatır, öksürüğe iyi gelir.
Antibakteriyeldir.
Enerji verir.
Bu iki besin birleştiğinde tam bir şifa bombasına dönüşmektedir. Soğan ve balla ilgili öğrendiğiniz bu bilgileri gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Kokusundan dolayı nefret edilen soğan aslında yeryüzündeki en etkili ilaçlardan biridir.
Soğan ve bal mucizeleriyle şaşırtıyor. Türk mutfağında da bolca tükettiğimiz soğan ve bal birleşince meğer mucizeler yaratıyormuş. Vücuda sağladığı şifa gerçekten de inanılmaz. İçerdiği doğal fruktoz ve glikoz sayesinde zihinsel - fiziksel motivasyon saglar.
Meşhur soğan ve bal karışımı (genellikle 4 ila 14 saat arası bekletildiğinde) güçlü bir doğal antibiyotik ve öksürük giderici kür oluşturur. Günün sonunda öksürük ve boğaz ağrısını hafifletmek için soğan ve bal karışımı geleneksel bir şifa yöntemidir. Doğranmış soğanın bal ile birkaç saat bekletilip suyunun içilmesi, bağışıklığı son derece en iyi şekilde destekler ve tahrişi yatıştırır. Soğan ve bal karışımı, özellikle kuru öksürük, inatçı boğaz gıcıklanmaları, grip ve nezle gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarına karşı uygulanan bilinen en eski doğal halk reçetelerinden biridir.
Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan habere göre, Konya'da iki lise öğrencisinin hazırladığı bir proje, soğan suyu ve bal karışımının bazı bakteriler üzerinde penisilinden daha etkili olduğunu ortaya koyduğu bildirilmişti.
ÖNEMLİ MADDELER
Gün boyu bağışıklığı desteklemek ve öksürüğü hafifletmek amacıyla günde 2 yemek kaşığı kadar tüketilebilir. Bal ve soğan karışımı; soğanın içindeki alisin maddelerinin kükürt bileşikleri ve antioksidanlar ile balın antimikrobiyal şeker yapısının birleşmesiyle oluşur.
Soğan!
Sadece bütün soğan, kabuğu soyulmadan veya soyularak fırında ya da tencerede uzun süre pişirildiğinde içi lokum gibi yumuşayan, hafif tatlı ve sulu bir lezzet sunar. Doğal bal, yüksek antioksidan içeriği, boğazı yumuşatarak öksürüğe iyi gelmesi ve bağışıklık sistemini desteklemesi nedeniyle insan sağlığı için çok faydalıdır. Uzmanlar seçkin biri ürün olarak gördüklerini işaret ederek, yapılacak her türlü yemeklerde şifa kabul edilir diyor.
BAL
Bal, arıların ürettiği şifalı bir gıda olarak Kur'an-ı Kerim'de Nahl Suresi ile dini metinlerde şifa kaynağı sayılır.
SONUÇ: Uzmanların sarf etkilileri görüş ve önerilerinde gerçekten tıp dünyasının en seçkin iki besin olduğu görülüyor. Hem soğuk algınlığı, hem balgamı engellemeyi başaran, hem de öksürüğe karşı gereken pratik çareyi arayanlar için gerçek bir imkan sağlıyor.
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