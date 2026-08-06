Sivasspor'da transfer yasağı kalktı, 4 imza birden geldi!
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Sivasspor transfer yasağının sona ermesinin ardından Amilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı’yı kadrosuna kattı.
Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını hızlandıran TFF 1’inci Lig ekiplerinden Sivasspor, transfer yasağının kalkmasıyla dört oyuncuyu renklerine bağladı.
Sivasspor yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Brezilyalı Amilton Minervino da Silva ile 1 yıllık, Burak Kapacak ile 1+1 yıllık ve Süleyman Özdamar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı ekip ayrıca Bursaspor’dan Salih Kavrazlı‘yı da 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.