Bu içeceği yapan yaşlanmıyor: Sabah 1 bardak içen genç görünüyor! 35 yaş üzeri dikkat ediyor...
Zamana meydan okumak ve yaşlanma belirtilerini yavaşlatmak, hemen hemen herkesin hayali. Özellikle 35 yaş üzeri yoğun çaba sarf edenler, pahalı kremlere veya karmaşık bakım rutinlerine geçmeden önce, cildinizin ve bedeninizin biyolojik saatini mutfaktaki en doğal yöntemlerle yavaşlatabileceğinizi biliyor musunuz? İşte vücuda iyi gelen ve bazı yaşlanmayı geciktiren bazı içecekler var. Genç görünmeyi sağlayan karışımı nasıl yapılmalı açıklıyoruz...