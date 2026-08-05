Netanyahu'dan Trump'a tarihi rest! "Anlaşma olsun ya da olmasın..."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'in büyükanne ve büyükbabasının naaşlarının defin töreninde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump ile yürütülen temaslara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Trump'ın İsrail'in en güçlü müttefiklerinden biri olduğunu ifade eden Netanyahu, buna rağmen ülkesinin güvenliği konusunda hiçbir taviz vermeyeceklerini söyledi.

"Trump'a açıkça söyledim"

Netanyahu, konuşmasında Trump ile yaptığı görüşmelere de değinerek, İsrail'in varlığının hiçbir şart altında pazarlık konusu olamayacağını belirtti.

"Başkan Trump en büyük dostlarımızdan biri. Ancak İsrail'in varlığının müzakere konusu olmadığını kendisine açıkça ifade ettim."

"Anlaşma olsun ya da olmasın..."

Bölgede yürütülen diplomatik süreçlere de değinen Netanyahu, olası anlaşmaların İsrail'in güvenlik politikalarını değiştirmeyeceğini savundu.

Netanyahu, "Anlaşmaya varılsın ya da varılmasın, geleceğimizi güvence altına almak için gereken her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanarak İsrail'in tek taraflı adımlar atmaktan çekinmeyeceği mesajını verdi.

İran mesajı

Konuşmasında İran'ın nükleer programına da değinen Netanyahu, İran Devrim Muhafızları yetkililerinin son açıklamalarını hatırlatarak Tel Aviv yönetiminin bu konuda kararlılığını sürdüreceğini söyledi.

İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini öne süren Netanyahu, İsrail'in bu hedef doğrultusunda gerekli gördüğü tüm adımları atacağını savundu.