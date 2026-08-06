Nehirde dehşet: 5 kişinin öldüğü tekne karantinaya alındı!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sefer yapan 'Yingfeng 2' adlı nehir teknesi, başkent Kinşasa yakınlarında durdurularak karantinaya alındı. Yetkililer, tekneden daha önce inen ve ateş ile ishal belirtileri gösteren bir yolcunun hastanede hayatını kaybetmesinin ardından tüm yolcular için önlem amacıyla Ebola ve kolera taraması başlatıldığını bildirdi.

Teknede bulunan 255 yolcu, sağlık ekiplerinin gözetimine alınırken, yolculuk sırasında iki yetişkin, üç yaşındaki bir çocuk ve bir bebeğin de yaşamını yitirdiği aktarıldı. Yetkililer, teknenin yaklaşık iki hafta önce Kisangani'den hareket ettiğini ve bin 700 kilometreden fazla yol kat ederek Kinşasa yakınlarına ulaştığını belirtti.

TEKNEYE MOBİL LABORATUVAR KURULDU

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Roger Kamba, sağlık ekipleri ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarının tekneye çıkarak mobil laboratuvar kurduğunu açıkladı.

Kamba, "Şu an için hiç kimsenin testi pozitif çıkmadı ve 21 günlük kuluçka süresinin sonunda da pozitif vaka görülmemesi muhtemel." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, teknenin DSÖ standartlarına uygun şekilde açıkta karantinada tutulduğunu, olası bir yayılımın önlenmesi amacıyla halk sağlığı ekiplerinin hazır beklediğini bildirdi.

SALGINDA 1.801 ÖLÜM KAYDEDİLDİ

Ülkede 15 mayıstan bu yana devam eden 17. Ebola salgınında şimdiye kadar 3 bin 973 doğrulanmış vaka ve bin 801 ölüm kaydedildi.

Ayrıca 17 binden fazla kişi temaslı olarak takip edilirken, 674 hasta izolasyon veya tedavi altında bulunuyor. Yetkililer, Kinşasa'nın giriş noktalarında gözetim ve hızlı müdahale kapasitesinin güçlendirildiğini, alınan tedbirlerin ise ihtiyati amaç taşıdığını vurguladı.