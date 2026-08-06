  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Asfaltın altından çıkan şok etti! Yol çalışması durduruldu! Yunanistan'da Türkiye isyanı: Onlar gibi yapmazsak buraya kimse gelmez Kaynatıp ödemli bölgeye sürün: Şaraçoğlu'ndan şeker hastalarına mucize tarif! Bosna’da orman yangınlarına hava operasyonu: Askeri helikopterler devrede Merve'den 4 gündür haber alınamıyor! Teslimat iddiası dikkat çekti! Türkiye'den Çin'i havalara uçuracak sipariş: 12 tane alınacak Sanchez’den Meloni'ye ültimatom İspanya İtalya arasında Schengen çatlağı
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Acı biber araştırıldı:İştahı keser mi? Hazırlık için 212 °F (100 °C) derece sıcaklık olmalı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Acı biber araştırıldı:İştahı keser mi? Hazırlık için 212 °F (100 °C) derece sıcaklık olmalı

Acı yiyeceklerin kilo verme sürecine katkı sağladığına dair bilimsel veriler dikkat çekti. Ancak 212 °F (100 °C) sıcaklık değeri olmalı. Dr. Paige Cunningham tarafından yürütülen araştırma, acı biberlerin öğünlere eklenmesinin yeme miktarını azaltabileceğini ortaya koydu.…

#1
Foto - Acı biber araştırıldı:İştahı keser mi? Hazırlık için 212 °F (100 °C) derece sıcaklık olmalı

Acı yiyeceklerin kilo verme sürecine katkı sağladığına dair bilimsel veriler dikkat çekti. Dr. Paige Cunningham tarafından yürütülen araştırma, acı biberlerin öğünlere eklenmesinin yeme miktarını azaltabileceğini ortaya koydu.… Acı yiyeceklerin kilo verme sürecine katkı sağladığına dair bilimsel veriler dikkat çekti. Dr. Paige Cunningham tarafından yürütülen araştırma, acı biberlerin öğünlere eklenmesinin yeme miktarını azaltabileceğini ortaya koydu. Çalışmada, yiyeceklerin acı tat seviyesinin artmasıyla yemek yeme hızının düştüğü ve tüketilen porsiyonun küçüldüğü belirlendi.

#2
Foto - Acı biber araştırıldı:İştahı keser mi? Hazırlık için 212 °F (100 °C) derece sıcaklık olmalı

Acının temel kaynağı olan kapsaisin bileşiği, metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle öne çıktı. Piedmont Atlanta Hastanesi'nden diyetisyen Haley Robinson, kapsaisinin vücut ısısını artırarak kalori yakımını hızlandırdığını ifade etti. Yapılan incelemeler, kapsaisinin metabolizmayı yaklaşık yüzde 5 oranında hızlandırabildiğini gösterdi.

#3
Foto - Acı biber araştırıldı:İştahı keser mi? Hazırlık için 212 °F (100 °C) derece sıcaklık olmalı

Acı baharatların aynı zamanda iştah üzerinde de etkisi olduğu belirtildi. Bol baharatlı beslenen bireylerin gün içinde daha az kalori aldığı gözlemlendi. Cleveland Clinic'ten diyetisyen Patricia Bridget Lane, kapsaisinin hipotalamus üzerindeki etkisiyle açlık ve tokluk hissinin düzenlenebileceğini açıkladı. Ancak çok acı biber türlerinin, örneğin Carolina Reaper veya hayalet biber gibi çeşitlerin, kilo verme üzerinde daha güçlü etkileri olduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Kapsaisinin yanı sıra kırmızı biber ve pul biber gibi baharatların da metabolizma ve sağlık üzerinde faydalı etkileri olduğu tespit edildi.

#4
Foto - Acı biber araştırıldı:İştahı keser mi? Hazırlık için 212 °F (100 °C) derece sıcaklık olmalı

Harvard Üniversitesi araştırmaları, düzenli olarak baharatlı beslenen kişilerin kalp hastalıklarından kaynaklı ölüm riskinin azaldığını ortaya koydu. Haftada sadece bir kez baharat tüketenlerle kıyaslandığında, neredeyse her gün baharatlı yiyecek yiyenlerde ölüm riski yüzde 14 daha düşük seviyede izlendi. Rush Üniversitesi'nden Dr. Thomas Holland, acı biber tüketiminin genellikle yüksek yağ ve kalorili besinlerle birlikte olmasının, sağlığa etkisinin karmaşık olduğunu vurguladı. Bu nedenle, acı yiyeceklerin faydalarına dair değerlendirmelerde tüketim biçimi ve miktarının önemli olduğu ifade edildi. Not: Acı biberin içeriğindeki kapsaisin maddesi bazı araştırmalara göre metabolizmayı hızlandırıp tokluk hissi vererek iştahı bastırabilir; ancak 212 °F (100 °C) sıcaklık değeri, suyun kaynama noktası olup acı biberin kimyasal iştah etkisiyle doğrudan bir ilişki taşımaz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sivasspor'da transfer yasağı kalktı, 4 imza birden geldi!
Spor

Sivasspor'da transfer yasağı kalktı, 4 imza birden geldi!

Sivasspor transfer yasağının sona ermesinin ardından Amilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı’yı kadrosuna kattı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’a gidiyor!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’a gidiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Suudi Arabistan’a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabi..
Ateşkesi hiçe saydılar! Siyonist rejim Lübnan'ı yine bombaladı
Gündem

Ateşkesi hiçe saydılar! Siyonist rejim Lübnan'ı yine bombaladı

İşgalci İsrail, imzalanan ateşkes ve yürütülen diplomatik sürece rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti çevresine yeni hava saldırıları düze..
CHP’li belediyede rüşvet çarkı patladı! Soruşturma korkusuyla savrulan skandal pazarlık kameralara yakalandı!
Gündem

CHP’li belediyede rüşvet çarkı patladı! Soruşturma korkusuyla savrulan skandal pazarlık kameralara yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında, Ruhsat ve Denetim Müdü..
Deprem ameliyathaneyi vurdu! Doktorlar hastaya siper oldu
Dünya

Deprem ameliyathaneyi vurdu! Doktorlar hastaya siper oldu

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kumamoto Genel Hastanesi'nin ameliy..
Türk firması BAE’nin ilk hızlı tren projesinde rayları döşeyecek
Ekonomi

Türk firması BAE’nin ilk hızlı tren projesinde rayları döşeyecek

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi ile Dubai arasındaki yolculuğu 30 dakikaya indirecek ilk yüksek hızlı demiryolu projesinde çalışmalar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23