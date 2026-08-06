Acı biber araştırıldı:İştahı keser mi? Hazırlık için 212 °F (100 °C) derece sıcaklık olmalı

Harvard Üniversitesi araştırmaları, düzenli olarak baharatlı beslenen kişilerin kalp hastalıklarından kaynaklı ölüm riskinin azaldığını ortaya koydu. Haftada sadece bir kez baharat tüketenlerle kıyaslandığında, neredeyse her gün baharatlı yiyecek yiyenlerde ölüm riski yüzde 14 daha düşük seviyede izlendi. Rush Üniversitesi'nden Dr. Thomas Holland, acı biber tüketiminin genellikle yüksek yağ ve kalorili besinlerle birlikte olmasının, sağlığa etkisinin karmaşık olduğunu vurguladı. Bu nedenle, acı yiyeceklerin faydalarına dair değerlendirmelerde tüketim biçimi ve miktarının önemli olduğu ifade edildi. Not: Acı biberin içeriğindeki kapsaisin maddesi bazı araştırmalara göre metabolizmayı hızlandırıp tokluk hissi vererek iştahı bastırabilir; ancak 212 °F (100 °C) sıcaklık değeri, suyun kaynama noktası olup acı biberin kimyasal iştah etkisiyle doğrudan bir ilişki taşımaz.