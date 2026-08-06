  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kaynatıp ödemli bölgeye sürün: Şaraçoğlu'ndan şeker hastalarına mucize tarif! Bosna’da orman yangınlarına hava operasyonu: Askeri helikopterler devrede Merve'den 4 gündür haber alınamıyor! Teslimat iddiası dikkat çekti! Türkiye'den Çin'i havalara uçuracak sipariş: 12 tane alınacak Sanchez’den Meloni'ye ültimatom İspanya İtalya arasında Schengen çatlağı
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Bosna-Hersek'ten yola çıkan 'Filistin Konvoyu' Gaziantep'e ulaştı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Bosna-Hersek'ten yola çıkan 'Filistin Konvoyu' Gaziantep'e ulaştı!

Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan ‘Filistin Konvoyu’ Gaziantep'e ulaştı.

#1
Foto - Bosna-Hersek'ten yola çıkan 'Filistin Konvoyu' Gaziantep'e ulaştı!

Bugün sabah namazı sonrası Adana'dan yola çıkan konvoy, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği programların ardından Gaziantep'e ulaştı.

#2
Foto - Bosna-Hersek'ten yola çıkan 'Filistin Konvoyu' Gaziantep'e ulaştı!

Konvoy, Gaziantepli vatandaşlar ve STK'ler tarafından kent girişinde Türk ve Filistin bayraklarıyla birlikte coşkuyla karşılandı.

#3
Foto - Bosna-Hersek'ten yola çıkan 'Filistin Konvoyu' Gaziantep'e ulaştı!

Burada "Gazze'ye selam direnişe devam", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Sessiz kalma, zulme ortak olma" sloganları eşliğinde toplanan kalabalık, bir süre slogan attıktan sonra akşam düzenlenecek miting için tekrar yola çıktı.

#4
Foto - Bosna-Hersek'ten yola çıkan 'Filistin Konvoyu' Gaziantep'e ulaştı!

#5
Foto - Bosna-Hersek'ten yola çıkan 'Filistin Konvoyu' Gaziantep'e ulaştı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sivasspor'da transfer yasağı kalktı, 4 imza birden geldi!
Spor

Sivasspor'da transfer yasağı kalktı, 4 imza birden geldi!

Sivasspor transfer yasağının sona ermesinin ardından Amilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı’yı kadrosuna kattı...
CHP’li belediyede rüşvet çarkı patladı! Soruşturma korkusuyla savrulan skandal pazarlık kameralara yakalandı!
Gündem

CHP’li belediyede rüşvet çarkı patladı! Soruşturma korkusuyla savrulan skandal pazarlık kameralara yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında, Ruhsat ve Denetim Müdü..
Pilotaj öğrencisi yaralandı! Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı
Gündem

Pilotaj öğrencisi yaralandı! Eğitim uçağı kaza kırıma uğradı

İstanbul Çatalca'da özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı, kuyruğunun yere sürtmesi sonucu kaza kırıma uğradı.
Türk firması BAE’nin ilk hızlı tren projesinde rayları döşeyecek
Ekonomi

Türk firması BAE’nin ilk hızlı tren projesinde rayları döşeyecek

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi ile Dubai arasındaki yolculuğu 30 dakikaya indirecek ilk yüksek hızlı demiryolu projesinde çalışmalar..
Tatvan’da 300 dönüm alan kül oldu!
Yerel

Tatvan’da 300 dönüm alan kül oldu!

Bitlis'in Tatvan ile Ahlat ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangın, ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından gece kontrol altına alınd..
Komşuda neler oluyor? Çatışma çıktı, ölüler var
Dünya

Komşuda neler oluyor? Çatışma çıktı, ölüler var

Doğudaki komşumuz İran'da güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23