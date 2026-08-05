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Gündem Hastanede Azrail paniği: Gören hastalar panikle son duasını etmeye başladı
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Hastanede Azrail paniği: Gören hastalar panikle son duasını etmeye başladı

Yeniakit Publisher
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Hastanede Azrail paniği: Gören hastalar panikle son duasını etmeye başladı

İngiltere'de 'Azrail' kostümüyle hastane çatısına çıkan bir kişi ülkeyi karıştırdı. Elinde uzun bir bıçak ve Azrail kostümüyle hasta, ziyaretçi ve sağlık çalışanlarını korkutup panikle kaçışmalarına neden olan saldırgan için bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İngiltere'nin Kuzey Galler bölgesindeki Ysbyty Glan Clwyd Hastanesi’nin çatısına siyah kostümle çıkan ve korku saçan şahıs yargılandı. Kendisini "karga" olarak tanımlayan ancak çevredekilerin "Azrail"e benzettiği 26 yaşındaki Leon Gillespie, Llandudno Sulh Ceza Mahkemesi tarafından para cezasına çarptırıldı. Suçunu kabul eden Gillespie, hastane çatısındaki eylemi ve geçmiş hırsızlık vakaları nedeniyle toplamda yüzlerce sterlinlik ödemeyle karşı karşıya kaldı.

ELİNDE UZUN BIÇAKLA DEHŞET SAÇTI

Olay günü baştan aşağı siyahlar içinde hastanenin giriş çatısına çıkan şahıs, elindeki uzun bıçakla çevreye dehşet saçtı. Hasta, ziyaretçi ve sağlık çalışanlarının gözü önünde yüksek sesle bağırarak paniğe yol açan saldırgan için bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu çatıdan indirilen genç adam, bu garip eylemi neden gerçekleştirdiğine dair hiçbir açıklama yapmadı.

Galler Polisi, tıbbi bir ihtiyacı bulunmayan şahsın sağlık kurumunda kasıtlı olarak huzursuzluk çıkardığını duyurdu. Betsi Cadwaladr Üniversite Sağlık Kurulu yetkilileri ise hastane sınırları içinde sergilenen her türlü taşkınlık ve saldırgan tutuma karşı sıfır tolerans politikası uyguladıklarını belirterek olayı kınadı.

HIRSIZLIK DOSYALARI DA MAHKEMEYE YANSIDI

Yargılama sürecinde sanığın geçmişte karıştığı diğer suçlar da gün yüzüne çıktı. Şahsın daha önce bir evcil hayvan mağazasından kedi maması ile kumu çaldığı ve bir marketten yiyecek gasp ettiği belirlendi. Mahkeme heyeti, kamu düzenini bozma ve hırsızlık suçlarından dolayı şahsa toplamda 300 sterlin para cezası ile masraf ve tazminat ödeme yükümlülüğü getirdi.

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