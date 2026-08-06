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Salah KAP'a bildirildi ve olanlar oldu İngiltere'de: Carragher'ın hazımsızlığı küstahlığa dönüştü...

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Salah KAP'a bildirildi ve olanlar oldu İngiltere'de: Carragher'ın hazımsızlığı küstahlığa dönüştü...

Muhammed Salah'ın Akyazı'ya duyan İngilizler resmen kudurdu...

#1
Foto - Salah KAP'a bildirildi ve olanlar oldu İngiltere'de: Carragher'ın hazımsızlığı küstahlığa dönüştü...

Liverpool'un eski futbolcusu ve kaptanı Jamie Carragher, Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferinden dolayı şaşırdığını söyledi. Carragher, transferi değerlendirirken tepki çeken ifadeler kullandı.

#2
Foto - Salah KAP'a bildirildi ve olanlar oldu İngiltere'de: Carragher'ın hazımsızlığı küstahlığa dönüştü...

Trabzonspor, tüm dünyada ses getirecek bir transferi tamamlamaya hazırlanıyor. Liverpool'dan ayrılan yıldız futbolcu Mohamed Salah'ı sağlık kontrollerinin ardından Trabzon'a getiren bordo-mavililer, bugün imza töreni düzenleyecek.

#3
Foto - Salah KAP'a bildirildi ve olanlar oldu İngiltere'de: Carragher'ın hazımsızlığı küstahlığa dönüştü...

Salah'ın Trabzonspor'a transferi dünya basınında geniş yer bulurken Liverpool'un eski futbolcularından Jamie Carragher da değerlendirmelerde bulundu. Football Ramble isimli bir podcast yayınında Mısırlı yıldızın transferini yorumlayan Carragher, tepki çeken ifadeler kullandı.

#4
Foto - Salah KAP'a bildirildi ve olanlar oldu İngiltere'de: Carragher'ın hazımsızlığı küstahlığa dönüştü...

Carrager değerlendirmesinde, "Suudi Arabistan'a gideceğine hiç inanmadım, çünkü birincisi bunun için çok iyi bir oyuncu. Bence Serie A'da oynayabilirdi. Türkiye bana göre Salah için çok düşük bir seviyede. Milan veya Juventus gibi bir yere gideceğinden emindim. Belki de maaşı sorun oluyordu." dedi.

#5
Foto - Salah KAP'a bildirildi ve olanlar oldu İngiltere'de: Carragher'ın hazımsızlığı küstahlığa dönüştü...

Eski İngiliz futbolcu ayrıca açıklamasında, "Ama o da Ronaldo gibi, çok hırslı, rakamlar onun için çok önemli. Bunu Türkiye'de de yapabilir ama bence daha prestijli bir kulüpte oynayabilirdi.

#6
Foto - Salah KAP'a bildirildi ve olanlar oldu İngiltere'de: Carragher'ın hazımsızlığı küstahlığa dönüştü...

Milan'a, Juventus'a ya da her kim olursa olsun gidip hala büyük maçlarda, Avrupa'da oynamak... Bence o bundan daha iyisini hak ediyor." ifadelerini kullandı.

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