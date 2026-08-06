Salah KAP'a bildirildi ve olanlar oldu İngiltere'de: Carragher'ın hazımsızlığı küstahlığa dönüştü...

Carrager değerlendirmesinde, "Suudi Arabistan'a gideceğine hiç inanmadım, çünkü birincisi bunun için çok iyi bir oyuncu. Bence Serie A'da oynayabilirdi. Türkiye bana göre Salah için çok düşük bir seviyede. Milan veya Juventus gibi bir yere gideceğinden emindim. Belki de maaşı sorun oluyordu." dedi.