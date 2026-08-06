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Ekonomi Vergi, SGK primi, trafik cezası, öğrenim kredisi… Borç yapılandırmasında son tarih 31 Ağustos
Ekonomi

Vergi, SGK primi, trafik cezası, öğrenim kredisi… Borç yapılandırmasında son tarih 31 Ağustos

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Vergi, SGK primi, trafik cezası, öğrenim kredisi… Borç yapılandırmasında son tarih 31 Ağustos

Vergi, SGK primi, trafik cezası, MTV ve öğrenim kredisi borçları için yapılandırma başvuruları 31 Ağustos'ta sona erecek. Yapılandırma kapsamında 72 aya varan taksit, yıllık yüzde 29 tecil faizi ve belirli şartlarda 10 puan indirim imkânı sunulacak.

Vergi, SGK primi, trafik cezası, MTV ve öğrenim kredisi borçları için yapılandırma başvurularında geri sayım başladı. Başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek. Düzenleme kapsamında 72 aya varan taksit, yıllık yüzde 29 tecil faizi ve belirli şartlarda 10 puan indirim imkânı sunuluyor.

Vergi, SGK primi, trafik cezası, MTV ve öğrenim kredisi borçları için yapılandırma başvurularında geri sayım başladı.

Başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek. Düzenleme kapsamında 72 aya varan taksit, yıllık yüzde 29 tecil faizi ve belirli şartlarda 10 puan indirim imkânı sunuluyor.

Düzenleme kapsamında; vadesi geldiği halde ödenmemiş gelir ve kurumlar vergisi, KDV, MTV, harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları, öğrenim kredisi borçları, SGK kapsamındaki sigorta ve işsizlik sigortası prim borçları, yapılandırmadan yararlanabilecek borçlar arasında yer alıyor.

DİJİTAL VE FİZİKSEL BAŞVURU YOLLARI

Vergi dairelerine olan borçlar için başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet veya doğrudan ilgili vergi dairesi üzerinden yapılabilecek.

SGK prim borçları için ise başvuruların, icra takip işlemlerinin yürütüldüğü ilgili üniteye yapılması gerekiyor. Prim borçları için tecil talep formu ile birlikte gerekli belgelerin de isteneceği belirtiliyor.

Taksit süresi, borçlunun mali durumu ve likidite oranına göre değişecek.

Likidite oranı 0,50 ve üzeri olanlar için 36 taksit, 0,30 ile 0,50 arasındakiler için 48 taksit, 0,30 ve altı olanlar için ise 72 taksit uygulanabilecek.

KDV borçlarında ise taksit süresi 12 ay olarak uygulanacak. Prim borçlarında ise şirketin mali durumuna göre 36 veya 72 ay seçenekleri sunulabilecek.

BORCUN TAMAMEN KAPATILMASI GEREKECEK

Vergi dairelerine olan borçlarda ilk taksit ödemesi 30 Eylül tarihine kadar yapılabilecek. Kalan taksitler ise takip eden aylarda ödenecek.

SGK prim borçlarında ise ilk taksitin 31 Ağustos tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

Yapılandırılan borcun en az yüzde 10'unun ödenmesi halinde borç durumunu gösteren belgelerde kolaylık sağlanabilecek.

Ayrıca motorlu taşıtlar vergisi ve buna bağlı bazı alacakların yapılandırılması halinde, gerekli şartların yerine getirilmesi kaydıyla araçlara ilişkin işlemlerin yapılabilmesine de imkân tanınacak.

Ancak taşıtın satışı için borcun tamamen kapatılması gerekecek.

Kaynak: Dünya

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