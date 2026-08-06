Sosyal medyada kirli operasyona ağır darbe! Milli güvenliği hedef alan hesaplara erişim engeli!
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İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen dijital medya çalışmaları ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamındaki titiz incelemeler sonucu düğmeye basıldı.
İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yapılan dijital medya çalışmaları kapsamında milli güvenliği hedef alan çok sayıda sosyal medya hesabına erişim tedbiri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medyada Terörsüz Türkiye ve milli güvenliği hedef alan paylaşımlar yaptığı tespit edilen 22 X hesabına; İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince 5651 sayılı kanunun 8/A maddesi uyarınca erişim engeli getirildi.