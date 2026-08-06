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Gündem Kahramanlar yurda döndü! İspanya ve Fransa'nın imdadına uçmuşlardı
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Kahramanlar yurda döndü! İspanya ve Fransa'nın imdadına uçmuşlardı

Yeniakit Publisher
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Kahramanlar yurda döndü! İspanya ve Fransa'nın imdadına uçmuşlardı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), İspanya ve Fransa’daki yangın söndürme çalışmalarına katılan 4 uçağın görevlerini başarıyla tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünü açıkladı.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İspanya ve Fransa’daki yangın söndürme çalışmalarında görevlendirilen 4 uçağımız, görevlerini başarıyla tamamlayarak yurda dönmüştür. 2020 yılından bu yana 8 ülkeye 24 uçak ve 23 helikopter desteği sağlayarak, ormanların tüm insanlığın ortak değeri olduğu bilinciyle uluslararası alanda sorumluluk üstlenmeye devam ediyoruz. Dünyanın ortak mirası olan ormanları korumak adına uçaklarımızı talimatlarıyla görevlendiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya, görevlerini üstün gayretle tamamlayan pilotlarımıza ve kahraman mürettebatımıza teşekkürlerimizi sunarız. Avrupa genelinde olduğu gibi ülkemizde de yangın riski varlığını sürdürmektedir. Tedbirli olalım, yeşil vatanımızı ve ortak geleceğimizi birlikte koruyalım" ifadelerine yer verildi.

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