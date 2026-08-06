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Gündem Heybeliada Deniz Harp Okulu'ndaki yangın söndürüldü
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Heybeliada Deniz Harp Okulu'ndaki yangın söndürüldü

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Heybeliada Deniz Harp Okulu'ndaki yangın söndürüldü

Heybeliada Deniz Harp Okulu'nun çatısında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın sonucu askeri okulun çatısında geniş çaplı hasar meydana geldi.

Olay, saat 17.20 sıralarında Heybeliada Deniz Harp Okulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısında restorasyon çalışmaları esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Karadan müdahalenin kısıtlı olduğu bölgede ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler tarafından muhtemel bir sirayetin önüne geçmek adına bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle askeri okulun çatısında geniş çaplı maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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