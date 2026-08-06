Skandal sözlerin hesabı sorulacak! Eski Türkiye artığı Ertuğrul Özkök adliyede
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı diktatör Franco’ya benzeten 28 Şubatçı başörtü karşıtı Ertuğrul Özkök, ifade vermek üzere adliyeye geldi.
Ertuğrul Özkök hakkında, Bahar Feyzan'ın YouTube yayınındaki rezil sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçundan re’sen soruşturma başlatıldı. Özkök ifade vermek için Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır" denilmişti.
Özkök adliyede böyle görüntülendi:
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