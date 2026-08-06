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Gündem Skandal sözlerin hesabı sorulacak! Eski Türkiye artığı Ertuğrul Özkök adliyede
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Skandal sözlerin hesabı sorulacak! Eski Türkiye artığı Ertuğrul Özkök adliyede

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Skandal sözlerin hesabı sorulacak! Eski Türkiye artığı Ertuğrul Özkök adliyede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı diktatör Franco’ya benzeten 28 Şubatçı başörtü karşıtı Ertuğrul Özkök, ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Ertuğrul Özkök hakkında, Bahar Feyzan'ın YouTube yayınındaki rezil sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçundan re’sen soruşturma başlatıldı. Özkök ifade vermek için Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır" denilmişti.

Özkök adliyede böyle görüntülendi:

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Yorumlar

Orhan

Atın içeriye, batının putperest rezilsiniz,

senol

Bu suursuz eski rejim artigi söylediklerinden sorumlu tutulmali ve cezasi verilmeli .
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
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