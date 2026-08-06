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Gündem Bakan Çiftçi’den “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Hedeften dönüş yok, kazanan Türkiye olacaktır
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Bakan Çiftçi’den “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Hedeften dönüş yok, kazanan Türkiye olacaktır

Yeniakit Publisher
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Bakan Çiftçi’den "Terörsüz Türkiye" açıklaması: Hedeften dönüş yok, kazanan Türkiye olacaktır

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Türkiye’yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtaracak, milli birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleyecek, ülkemizde ve bölgemizde huzuru güçlendireceğiz. Terörsüz Türkiye hedefinden dönüş yoktur. Kazanan devletimiz, kazanan milletimiz, kazanan Türkiye olacaktır.” dedi.

Bakan Çiftçi’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Terörsüz Türkiye, Devletimizin Sarsılmaz İradesidir!

Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin, geniş bir mutabakatla Gazi Meclimizin takdirine sunulması; terörün ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarılması yolunda tarihî bir adımdır.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan’ın dirayetli liderliğinde atılan bu adım; milletimizin çözüm iradesini, devletimizin kudretini ve ortak geleceğimize duyduğumuz güçlü inancı ortaya koymaktadır.

Şehitlerimizin aziz hatırası, gazilerimizin fedakârlıkları ile milletimizin birliği, devletimizin güvenliği ve hukukun üstünlüğü; bu süreçte attığımız her adımın değişmez ölçüsüdür.

Türkiye’yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtaracak, millî birlik ve beraberliğimizi daha da perçinleyecek, ülkemizde ve bölgemizde huzuru güçlendireceğiz.

Terörsüz Türkiye hedefinden dönüş yoktur.

Kazanan devletimiz, kazanan milletimiz, kazanan Türkiye olacaktır.

Kanun teklifinin aziz milletimiz, devletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbim, birlik ve kardeşliğimizi daim; devletimizi güçlü, milletimizi her türlü fitne ve tehditten emin eylesin.

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