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40 derecelik sıcaklıktan kaçanların yeni rotası belli oldu Karaciğeri yağlanması tehlikesi arttı uyarısı: Yalnız bunların hepsini yap kurtarıyor! Omega-3 ile son bulacak Trump'tan yeni tehdit! 'Anlaşmazsak sert bir şekilde vururuz' ABD ve Brezilya'ya güvenmediler: 13 bin kilometre ötedeki ülke Türk savunma deviyle iş yapacak Erzurum'da 54 hafız icazet belgelerine kavuştu Sen ne dediğinin farkında mısın Mesud? İran liderinden yakışıksız sözler! Türkiye'ye karşı çok konuşulacak itiraf: Kenara itildik, yalnız kaldık Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! Almanya’nın sanayi dinamosu tükendi Bir devrin sonu
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Karaciğeri yağlanması tehlikesi arttı uyarısı: Yalnız bunların hepsini yap kurtarıyor! Omega-3 ile son bulacak

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Karaciğeri yağlanması tehlikesi arttı uyarısı: Yalnız bunların hepsini yap kurtarıyor! Omega-3 ile son bulacak

Son yıllarda tehlikeli hastalıklardan biri de karaciğer yağlanması. Uzmanlardan peş peşe uyarılarda bulunurken yanlış beslenme ve hareketsiz yaşamın tetiklediği karaciğer yağlanmasına karşı doğada bilimsel bir kalkan bulunuyor. Hem Karaciğer Hem de bağırsak arasındaki doğrudan aksı güçlendiren probiyotik zengini yoğurt ile klinik araştırmalarda yağ birikimini ve enflamasyonu azalttığı kanıtlanan linolenik asit (Omega-3) deposu keten tohumunun birlikteliği, metabolizmayı hücresel düzeyde destekliyor. Karaciğer enzimlerini dengelemeye ve organı toksinlerden arındırmaya yardımcı olan bu bilimsel destekli doğal formül haberimizde…

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Foto - Karaciğeri yağlanması tehlikesi arttı uyarısı: Yalnız bunların hepsini yap kurtarıyor! Omega-3 ile son bulacak

Günümüzün en yaygın sağlık sorunlarından biri olan karaciğer yağlanması; yetersiz beslenme, hareketsiz yaşam, aşırı şeker tüketimi ve stres gibi faktörlerle sessizce ilerler. Vücudumuzun en büyük detoks organı olan karaciğer yağlandığında, metabolizma yavaşlar, kronik yorgunluk baş gösterir ve genel bağışıklık zayıflar. Ancak mutfağınızdaki iki temel malzemeyi bir araya getirerek karaciğerinizi temizleyecek güçlü bir doğal kür hazırlayabilirsiniz.

#2
Foto - Karaciğeri yağlanması tehlikesi arttı uyarısı: Yalnız bunların hepsini yap kurtarıyor! Omega-3 ile son bulacak

Dünyada yapılan birçok klinik çalışmada artan miktarda tam gıda keten tohumu takviyesinin, alkol dışı karaciğer yağlanmasında, metabolik sağlıkta ve bağırsak mikrobiyotasında iyileşmeyle bağlantılı olduğu tespit edildi.

#3
Foto - Karaciğeri yağlanması tehlikesi arttı uyarısı: Yalnız bunların hepsini yap kurtarıyor! Omega-3 ile son bulacak

Her akşam düzenli olarak tüketeceğiniz 1 bardak yoğurt ve 1 kaşık keten tohumu karışımı, karaciğer yağlanmasıyla mücadelede adeta doğal bir kalkan görevi üstleniyor. Bu İkilinin Gücü Nereden Geliyor? 1. Keten Tohumu: Karaciğer dostu lignan ve Omega-3 deposu keten tohumu, bitkisel Omega-3 (ALA) yağ asitleri, lif ve güçlü bir antioksidan olan "lignan" açısından dünyanın en zengin kaynaklarından biridir.

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Foto - Karaciğeri yağlanması tehlikesi arttı uyarısı: Yalnız bunların hepsini yap kurtarıyor! Omega-3 ile son bulacak

Yağ Birikimini Azaltır: İçerdiği sağlıklı yağlar, karaciğerde biriken zararlı yağ hücrelerinin parçalanmasını destekler. İltihaplanmayı Önler: Karaciğer hücresi hasarını ve iltihaplanmayı (enflamasyon) düşürmede oldukça etkilidir. Toksinleri Atar: Yüksek lif yapısı sayesinde sindirimi hızlandırarak toksinlerin karaciğere yük olmadan vücuttan atılmasını sağlar.

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Foto - Karaciğeri yağlanması tehlikesi arttı uyarısı: Yalnız bunların hepsini yap kurtarıyor! Omega-3 ile son bulacak

Ev Yapımı Yoğurt: Probiyotik Mücizesi Bağırsak ve karaciğer sağlığı birbirine doğrudan bağlıdır (Bağırsak-Karaciğer Aksı). Bağırsak Florasını Düzenler: Yoğurtta bulunan canlı probiyotikler, bağırsak duvarını güçlendirerek zararlı toksinlerin kana ve oradan karaciğere geçişini engeller. Yağ Metabolizmasını Hızlandırır: Düzenli probiyotik alımı, karaciğer enzimlerinin dengelenmesine yardımcı olur. KARACİĞER YAĞLANMASINA KARŞI MUCİZE KÜR TARİFİ Hazırlaması son derece pratik olan bu kürü günlük rutininize kolayca dahil edebilirsiniz. Malzemeler: 1 su bardağı ev yapımı veya doğal taze yoğurt. 1 yemek kaşığı taze çekilmiş keten tohumu. Hazırlanışı ve Tüketimi: Taze Çekin: Keten tohumunu bütün olarak tüketmek sindirimini zorlaştıracağı için tüketmeden hemen önce bir kahve öğütücüsünde veya havanda hafifçe ezerek toz haline getirin. (Önceden çekilip bekletilen keten tohumu oksitlenerek değerini kaybedebilir.) Karıştırın: 1 su bardağı yoğurdun içine taze çekilmiş 1 yemek kaşığı keten tohumunu ekleyin ve iyice karıştırın. Ne Zaman Tüketilmeli? Bu karışımı her akşam akşam yemeğinden 1-2 saat sonra veya gece yatmadan hemen önce tüketebilirsiniz. KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Düzenli Kullanım: Kürün etkisini göstermesi için en az 21 gün boyunca düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilir. Bol Su Tüketimi: Keten tohumu yüksek lif içerdiği için gün içinde mutlaka bol su (en az 2-2,5 litre) içilmelidir. Kronik Rahatsızlığı Olanlar: Safra kesesi rahatsızlığı olanlar, hamileler veya düzenli ilaç kullanan kişilerin bu tür doğal kürleri uygulamadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları önerilir.

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