Karaciğeri yağlanması tehlikesi arttı uyarısı: Yalnız bunların hepsini yap kurtarıyor! Omega-3 ile son bulacak
Son yıllarda tehlikeli hastalıklardan biri de karaciğer yağlanması. Uzmanlardan peş peşe uyarılarda bulunurken yanlış beslenme ve hareketsiz yaşamın tetiklediği karaciğer yağlanmasına karşı doğada bilimsel bir kalkan bulunuyor. Hem Karaciğer Hem de bağırsak arasındaki doğrudan aksı güçlendiren probiyotik zengini yoğurt ile klinik araştırmalarda yağ birikimini ve enflamasyonu azalttığı kanıtlanan linolenik asit (Omega-3) deposu keten tohumunun birlikteliği, metabolizmayı hücresel düzeyde destekliyor. Karaciğer enzimlerini dengelemeye ve organı toksinlerden arındırmaya yardımcı olan bu bilimsel destekli doğal formül haberimizde…