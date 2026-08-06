Karaciğeri yağlanması tehlikesi arttı uyarısı: Yalnız bunların hepsini yap kurtarıyor! Omega-3 ile son bulacak

Ev Yapımı Yoğurt: Probiyotik Mücizesi Bağırsak ve karaciğer sağlığı birbirine doğrudan bağlıdır (Bağırsak-Karaciğer Aksı). Bağırsak Florasını Düzenler: Yoğurtta bulunan canlı probiyotikler, bağırsak duvarını güçlendirerek zararlı toksinlerin kana ve oradan karaciğere geçişini engeller. Yağ Metabolizmasını Hızlandırır: Düzenli probiyotik alımı, karaciğer enzimlerinin dengelenmesine yardımcı olur. KARACİĞER YAĞLANMASINA KARŞI MUCİZE KÜR TARİFİ Hazırlaması son derece pratik olan bu kürü günlük rutininize kolayca dahil edebilirsiniz. Malzemeler: 1 su bardağı ev yapımı veya doğal taze yoğurt. 1 yemek kaşığı taze çekilmiş keten tohumu. Hazırlanışı ve Tüketimi: Taze Çekin: Keten tohumunu bütün olarak tüketmek sindirimini zorlaştıracağı için tüketmeden hemen önce bir kahve öğütücüsünde veya havanda hafifçe ezerek toz haline getirin. (Önceden çekilip bekletilen keten tohumu oksitlenerek değerini kaybedebilir.) Karıştırın: 1 su bardağı yoğurdun içine taze çekilmiş 1 yemek kaşığı keten tohumunu ekleyin ve iyice karıştırın. Ne Zaman Tüketilmeli? Bu karışımı her akşam akşam yemeğinden 1-2 saat sonra veya gece yatmadan hemen önce tüketebilirsiniz. KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Düzenli Kullanım: Kürün etkisini göstermesi için en az 21 gün boyunca düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilir. Bol Su Tüketimi: Keten tohumu yüksek lif içerdiği için gün içinde mutlaka bol su (en az 2-2,5 litre) içilmelidir. Kronik Rahatsızlığı Olanlar: Safra kesesi rahatsızlığı olanlar, hamileler veya düzenli ilaç kullanan kişilerin bu tür doğal kürleri uygulamadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları önerilir.