Beşiktaş Avrupa'da zafere kilitlendi! Siyah-beyazlılar Çekya deplasmanında sahada!
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında bu akşam Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında bu akşam Çekya ekibi Hradec Kralove ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın canlı anlatımı burada.
Malsovicka Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonundan Horatiu Feşnic yönetecek. Feşnic'in yardımcılıklarını Alexandru Cerei ile Alexandru Mihai Voda yapacak.
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU
Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan Fakılı, Oh.
HRADEC KRALOVE'NİN 11'İ BELLİ OLDU
Zadrazil, Cihak, Uhrincat, Van Buren, Dancak, Darida, Mihalik, Sloncik, Cech, Horak, Kucera.