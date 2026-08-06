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Gündem Çiçek’in rezilliğine montaj kılıfı: Ahlaksızlığa ve rüşvete ne uyduracaklarını şaşırdılar
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Çiçek’in rezilliğine montaj kılıfı: Ahlaksızlığa ve rüşvete ne uyduracaklarını şaşırdılar

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Çiçek’in rezilliğine montaj kılıfı: Ahlaksızlığa ve rüşvete ne uyduracaklarını şaşırdılar

Rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’e Mahmut Tanal’dan sonra şimdi de Yeni Partili Deniz Yücel sahip çıkarak ortaya çıkan yazışmaların montaj olduğunu iddia etti.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada yayılan İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen WhatsApp yazışmalarında, Yeni Parti’ye (YP) geçen İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ve Murat Bakan'ın kendisinden sürekli para talep ettiğine yönelik ifadeleri dikkat çekti.

Mesajlardan rahatsız olan Yeni Parti İzmir Milletvekili ve PM Üyesi Deniz Yücel, X paylaşımında; bu görsellerin yaklaşık 1,5 ay önce de dolaşıma sokulduğunu, yapay zekâ ve dijital montaj teknolojileriyle üretilmiş birer itibar suikastı olduğunu iddia etti.

“HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIM”

Deniz Yücel şunları kaydetti: “2 gün önce Menderes Belediye Başkanımız İlkay Çiçek’in gözaltına alınmasıyla birlikte Menderes Belediye Başkanımıza ait olduğu iddia edilerek bir takım WhatsApp yazışmaları sosyal medya üzerinden servis edilmiştir. Bu yazışmalar bundan 1,5 ay önce de servis edilmiş olup, bunların sahte olduğu, yapay zeka ve dijital montaj teknolojileri kullanılarak oluşturulduğu gerekçesiyle o tarihte avukatı tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Tamamen, İlkay Çiçek’i itibarsızlaştırmak, toplum nezdinde küçük düşürmek, hatta ve hatta birtakım suçları işlemiş gibi göstermek amacıyla oluşturulduğu ilk bakışta tereddüte mahal vermeksizin anlaşılan bu sahte WhatsApp yazışmalarında benim de ismim kullanıldığı için Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Menderes Belediye Başkanından bugüne kadar hiçbir talebim olmadığı gibi, kendisini makamında ziyaret etmek dışında dışarıda, sosyal ortamda bir kez bile baş başa görüşmedim. Dönemin ruhuna uygun olarak, muhalefet partisine mensup bir belediye başkanına ve siyasetçilere bu kadar amatörce sahte deliller üreterek suç atımında bulunulmasını, itibar suikastı için hedef gösterilmesini anlıyorum da böyle rezil bir iftiranın bu kadar alıcı bulmasını, bunlara gerçekmiş gibi değer atfedilerek bu konunun televizyonlarda ve sosyal medyada gündem yapılarak üzerine yorum yapılmasını, ayıplanmasını ve bunun üzerinden ahlak dersi verilmeye çalışılmasını anlayamıyorum! Bu sahte yazışmaları üreten, dolaşıma sokan kişiler haricinde, bu yazışmaları sosyal medya üzerinden gerçekmiş gibi yayan, üzerine algı kuran ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında da ayrıca hukuki süreç başlatacağım”

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Yorumlar

Nuri

Hepte öyle olur zaten. Uşaklı Özkan'ın da hamamda çekilmiş peştemalli görüntülerini yapay zeka ile otele uyarladılar.

Blondepate

Ar damar sızlık bu olsa gerek. Utanma, yüz kızarma bunlar da yok....
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