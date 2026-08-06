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Ünlü dijital medya kuruluşu ABD'nin en zengin 10 ailesini sıraladı! İşte serveti ile zirvenin yeni sahibi...

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Ünlü dijital medya kuruluşu ABD'nin en zengin 10 ailesini sıraladı! İşte serveti ile zirvenin yeni sahibi...

Ünlü Amerikan dijital medya kuruluşu olan Business Insider, Forbes'un en güncel net servet verilerini baz alarak ABD'nin en zengin 10 ailesini sıraladı. Walmart ailesi zirvede yer aldı. İşte zirvenin yeni sahipleri...

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Foto - Ünlü dijital medya kuruluşu ABD'nin en zengin 10 ailesini sıraladı! İşte serveti ile zirvenin yeni sahibi...

Business Insider, Forbes'un en güncel tahmini net servet verilerini baz alarak ABD'nin en zengin 10 ailesini sıraladı Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) milyarder ailelerin serveti son yıllarda hızla büyürken ekonomi üzerindeki etkileri de artıyor. Yayıncılıkta Hearst ve Newhouse aileleri, kozmetikte Estée Lauder ailesi, perakendede Walmart'ın sahibi Walton ailesi ve otelcilikte Hyatt Hotels'in kurucusu Pritzker ailesi bu zenginler arasında yer alıyor. Business Insider, ABD'nin en zengin 10 ailesini tahmini net servetlerine göre en düşükten en yükseğe sıraladı. Sıralama, Forbes'un 29 Temmuz'da yayımladığı en güncel tahmini net servet verileri esas alınarak hazırlandı.

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Foto - Ünlü dijital medya kuruluşu ABD'nin en zengin 10 ailesini sıraladı! İşte serveti ile zirvenin yeni sahibi...

İşte ABD ekonomisine zirvede olan 10 aile: 10. The Cox ailesi. Tahmini net servet: 38 milyar dolar Servetin kaynağı: Cox Enterprises 1898 yılında kurulan Cox Enterprises, kablo ve geniş bant internet hizmetleri (Cox Communications), gazete ve radyo yayıncılığı ile otomotiv sektörü dahil birçok alanda faaliyet gösteriyor. Forbes verilerine göre şirketin yıllık gelirinin 20 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. 9. The SC Johnson ailesi Tahmini net servet: 39 milyar dolar Servetin kaynağı: SC Johnson Johnson ailesinin servetinin kaynağı, Pledge, Glade ve Windex gibi temizlik ürünlerini üreten SC Johnson şirketine dayanıyor.

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Foto - Ünlü dijital medya kuruluşu ABD'nin en zengin 10 ailesini sıraladı! İşte serveti ile zirvenin yeni sahibi...

Şirket, 1886 yılında Samuel Curtis Johnson tarafından kuruldu. Daha sonra yönetimi oğlu Herbert Fisk Johnson devraldı. Herbert Fisk Johnson'ın 1928 yılında vasiyet bırakmadan hayatını kaybetmesinin ardından aile üyeleri arasında miras anlaşmazlığı yaşandı. Servet daha sonra iki çocuğu Herbert Fisk Johnson Jr. ile Henrietta Johnson Louis arasında paylaştırıldı.

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Foto - Ünlü dijital medya kuruluşu ABD'nin en zengin 10 ailesini sıraladı! İşte serveti ile zirvenin yeni sahibi...

Şirketin CEO'luğu ve yönetim kurulu başkanlığı görevini ailenin beşinci kuşak temsilcilerinden Herbert Fisk Johnson III yürütüyor. 8. The Cathy ailesi Tahmini net servet: 40,2 milyar dolar Servetin kaynağı: Chick-fil-A Samuel Truett Cathy, fast-food zinciri Chick-fil-A'yı 1967 yılında kurdu. Şirket, o tarihten bu yana ailenin ikinci ve üçüncü kuşak üyeleri tarafından yönetiliyor. Forbes, Mayıs 2025 itibarıyla Samuel Truett Cathy'nin oğulları Dan Cathy ve Bubba Cathy'nin net servetinin 10 milyar doların üzerinde olduğunu bildirdi. 7. The Duncan ailesi Tahmini net servet: 43 milyar dolar Servetin kaynağı: Enterprise Products Partners Dan L. Duncan, doğal gaz ve petrol şirketi Enterprise Products Partners'ı 1968 yılında 10 bin dolarlık sermayeyle kurdu. Forbes'a göre Duncan'ın 2010 yılında hayatını kaybetmesinin ardından şirket aile kontrolünde kalmaya devam etti. Dört çocuğu ise yaklaşık 10 milyar dolarlık mirası devraldı. 6. The Pritzker ailesi Tahmini net servet: 53,2 milyar dolar Servetin kaynağı: Hyatt Hotels A.N. Pritzker ile oğulları Jay, Donald ve Robert Pritzker, Hyatt Hotels otel zincirini kurarak ve Marmon Group gibi şirketlere yatırım yaparak ailenin servetini oluşturdu. Forbes'a göre aile serveti, önemli bir bölümü milyarder olan 13 aile üyesi arasında paylaşılıyor. Pritzker ailesinin bazı üyeleri siyasette de aktif rol üstlendi. Donald Pritzker'ın kızı Penny Pritzker, ABD'nin eski Ticaret Bakanı olarak görev yaptı. JB Pritzker ise 2019'dan bu yana Illinois Valisi olarak görev yapıyor. Hyatt Hotels, 2024 yılında 6,65 milyar doların üzerinde yıllık gelir elde etti. 5. The Cargill-MacMillan ailesi Tahmini net servet: 67,9 milyar dolar Servetin kaynağı: Cargill Inc. William W. Cargill, tarım ve gıda sektörünün en büyük şirketlerinden Cargill Inc.'i 1865 yılında kurdu. Forbes'un verilerine göre, 2020 itibarıyla Cargill-MacMillan ailesinin 21 üyesi milyarder statüsünde bulunuyor. Şirket ise 2025 yılında 150 milyar doların üzerinde gelir elde etti. 4. The (Edward) Johnson ailesi Tahmini net servet: 69,5 milyar dolar Servetin kaynağı: Fidelity Edward C. Johnson II, dünyanın en büyük yatırım fonu şirketlerinden Fidelity'yi 1946 yılında kurdu. Şirket, o tarihten bu yana Johnson ailesinin üç kuşağı tarafından yönetiliyor. CEO'luk görevini ise kurucunun torunu Abigail Johnson yürütüyor. Forbes'a göre aile, 2020 itibarıyla şirketin yüzde 49'una sahipti. Fidelity, 2024 yılında 32 milyar doların üzerinde gelir elde etti. 3. The Mars ailesi Tahmini net servet: 129 milyar dolar Servetin kaynağı: Mars Inc. Jacqueline Mars ve John Mars, M&M's, Milky Way ve Mars Bar gibi markaların sahibi Mars Inc.'deki hisselerini, babalarının 1999 yılında hayatını kaybetmesinin ardından devraldı. Şirket, Ben's Original ve Dolmio gibi gıda markalarının yanı sıra evcil hayvan bakımına yönelik birçok markayı da bünyesinde barındırıyor. Forbes verilerine göre Mars Inc., 2025 yılında 65 milyar doların üzerinde satış geliri elde etti.

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Foto - Ünlü dijital medya kuruluşu ABD'nin en zengin 10 ailesini sıraladı! İşte serveti ile zirvenin yeni sahibi...

2. The Koch ailesi. Tahmini net servet: 157 milyar dolar Servetin kaynağı: Koch, Inc. Charles ve David Koch, babalarına ait petrol rafinerisi şirketini büyüterek Koch'a (bugünkü adıyla Koch, Inc.) dönüştürdü. Şirket bugün yıllık yaklaşık 125 milyar dolar gelir elde ediyor.

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Foto - Ünlü dijital medya kuruluşu ABD'nin en zengin 10 ailesini sıraladı! İşte serveti ile zirvenin yeni sahibi...

1. The Walton ailesi. Tahmini net servet: 520 milyar dolar Servetin kaynağı: Walmart Sam ve Bud Walton kardeşler, Walmart'ı 1962 yılında kurdu. Şirketin başarısının ardından 1983 yılında Sam's Club zincirini hayata geçirdiler. Walmart, 2024 yılında 648,1 milyar dolar gelir elde ederek dünyanın ciro bakımından en büyük perakendecisi oldu. Walton ailesinin serveti, yedi aile üyesi arasında paylaşılıyor. Bunlar arasında kurucu Sam Walton'ın üç çocuğu Rob Walton, Jim Walton ve dünyanın en zengin kadını olarak gösterilen Alice Walton da yer alıyor.

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Yorumlar

sedat

Amerika da Walmart bir şehre yeni bir mekan açtığında o şehrin esnafı ayaklanıp protesto gösterileri yapar. Çünkü piyasanın en altından onbinlerce mermisinden silahına domatesine pantoluna ayakkabısan kadar en ucuza satar. Walmartın açıldı sehir kasada daki tüm esnaf iflas eder mekanlarını kapatır. Halk arasında Walmartın girdiği kasaba veya sehre atom bombası düşmüş gibi olur ve esmaf silinir yok olur der.
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