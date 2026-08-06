Ünlü dijital medya kuruluşu ABD'nin en zengin 10 ailesini sıraladı! İşte serveti ile zirvenin yeni sahibi...

Şirketin CEO'luğu ve yönetim kurulu başkanlığı görevini ailenin beşinci kuşak temsilcilerinden Herbert Fisk Johnson III yürütüyor. 8. The Cathy ailesi Tahmini net servet: 40,2 milyar dolar Servetin kaynağı: Chick-fil-A Samuel Truett Cathy, fast-food zinciri Chick-fil-A'yı 1967 yılında kurdu. Şirket, o tarihten bu yana ailenin ikinci ve üçüncü kuşak üyeleri tarafından yönetiliyor. Forbes, Mayıs 2025 itibarıyla Samuel Truett Cathy'nin oğulları Dan Cathy ve Bubba Cathy'nin net servetinin 10 milyar doların üzerinde olduğunu bildirdi. 7. The Duncan ailesi Tahmini net servet: 43 milyar dolar Servetin kaynağı: Enterprise Products Partners Dan L. Duncan, doğal gaz ve petrol şirketi Enterprise Products Partners'ı 1968 yılında 10 bin dolarlık sermayeyle kurdu. Forbes'a göre Duncan'ın 2010 yılında hayatını kaybetmesinin ardından şirket aile kontrolünde kalmaya devam etti. Dört çocuğu ise yaklaşık 10 milyar dolarlık mirası devraldı. 6. The Pritzker ailesi Tahmini net servet: 53,2 milyar dolar Servetin kaynağı: Hyatt Hotels A.N. Pritzker ile oğulları Jay, Donald ve Robert Pritzker, Hyatt Hotels otel zincirini kurarak ve Marmon Group gibi şirketlere yatırım yaparak ailenin servetini oluşturdu. Forbes'a göre aile serveti, önemli bir bölümü milyarder olan 13 aile üyesi arasında paylaşılıyor. Pritzker ailesinin bazı üyeleri siyasette de aktif rol üstlendi. Donald Pritzker'ın kızı Penny Pritzker, ABD'nin eski Ticaret Bakanı olarak görev yaptı. JB Pritzker ise 2019'dan bu yana Illinois Valisi olarak görev yapıyor. Hyatt Hotels, 2024 yılında 6,65 milyar doların üzerinde yıllık gelir elde etti. 5. The Cargill-MacMillan ailesi Tahmini net servet: 67,9 milyar dolar Servetin kaynağı: Cargill Inc. William W. Cargill, tarım ve gıda sektörünün en büyük şirketlerinden Cargill Inc.'i 1865 yılında kurdu. Forbes'un verilerine göre, 2020 itibarıyla Cargill-MacMillan ailesinin 21 üyesi milyarder statüsünde bulunuyor. Şirket ise 2025 yılında 150 milyar doların üzerinde gelir elde etti. 4. The (Edward) Johnson ailesi Tahmini net servet: 69,5 milyar dolar Servetin kaynağı: Fidelity Edward C. Johnson II, dünyanın en büyük yatırım fonu şirketlerinden Fidelity'yi 1946 yılında kurdu. Şirket, o tarihten bu yana Johnson ailesinin üç kuşağı tarafından yönetiliyor. CEO'luk görevini ise kurucunun torunu Abigail Johnson yürütüyor. Forbes'a göre aile, 2020 itibarıyla şirketin yüzde 49'una sahipti. Fidelity, 2024 yılında 32 milyar doların üzerinde gelir elde etti. 3. The Mars ailesi Tahmini net servet: 129 milyar dolar Servetin kaynağı: Mars Inc. Jacqueline Mars ve John Mars, M&M's, Milky Way ve Mars Bar gibi markaların sahibi Mars Inc.'deki hisselerini, babalarının 1999 yılında hayatını kaybetmesinin ardından devraldı. Şirket, Ben's Original ve Dolmio gibi gıda markalarının yanı sıra evcil hayvan bakımına yönelik birçok markayı da bünyesinde barındırıyor. Forbes verilerine göre Mars Inc., 2025 yılında 65 milyar doların üzerinde satış geliri elde etti.