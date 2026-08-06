Günlük beslenmenize yetiyor, en güçlü o besin desteği veriyor: Vitamin deposu! Kaynağı veren şey oymuş...

Düzenli olarak su teresi gibi antioksidan açısından zengin sebzeler tüketmek; kalp hastalığı ve kanser gibi kronik durumların riskini artıran enflamasyona karşı vücudun savunmasını güçlendirir. Ayrıca bu sebze, koyu yeşil yapraklı bitkilerde bulunan ve özellikle meme, kolon ve prostat kanseri riskini azalttığı çalışmalarla desteklenen lütein ve zeaksantin (karotenoid türleri) açısından da oldukça zengindir. Dikkat etmesi gerekenler: Yan etkiler ve riskler Su teresi, kan pıhtılaşması için hayati önem taşıyan yüksek düzeyde K vitamini içerir. Bu durum, kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler için dikkatli olunması gerektiği anlamına gelir. Kan sulandırıcılar pıhtılaşmayı önlemeye çalışırken, aşırı K vitamini tam tersi bir etki yaratarak ilacın mekanizmasını bozabilir. Uzmanlar, bu kişilerin su teresini tamamen kesmek yerine, porsiyonlarını haftadan haftaya tutarlı tutmalarını öneriyor. Ayrıca, lityum kullanan bireylerin de dikkatli olması gerekir; çünkü su teresinin idrar söktürücü (diüretik) etkisi vücudun lityumu tutmasına neden olabilir. Lityum toksisitesi mide sorunlarına, zihin bulanıklığına ve ciddi vakalarda nöbetlere yol açabilir. Besin emilimini artırmak için nasıl tüketilmeli? Su teresini sadece bir garnitür olarak değil, yemeğin merkezine yerleştirmek en doğrusudur. Diğer sağlıklı gıdalarla birleştirildiğinde, su teresi onların besinsel faydaları için de bir taşıyıcı görevi görür. Ludlam-Raine, su teresini zeytinyağı, avokado veya kuruyemiş gibi sağlıklı yağlarla eşleştirmenin, içindeki K vitamini ve beta-karoten gibi yağda çözünen vitaminlerin emilimini artırdığını belirtiyor. Maksimum fayda için su teresini protein kaynaklarıyla birleştirmek tokluk hissini artırırken, C vitamini yönünden zengin gıdalarla tüketmek bitkisel demirin emilimini destekler. Çiğ tüketmek C vitamini içeriğini korusa da çorbalara eklenmesi veya pişirme sonunda omletlere dahil edilmesi de harika alternatiflerdir. Son olarak, su teresini marketlerde satılan küçük filiz halindeki "bahçe teresi" (cress) ile karıştırmamak gerekir. İkisi akraba olsa da su teresi daha olgun, daha iri yapraklı ve besin profili açısından çok daha güçlü bir sebzedir.