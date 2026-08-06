Altın Sütün faydaları nelerdir? Ortadoğu Çin ve Hindistan ülkesinde yüzyılın ilacı! Karabiberle tüket

Sindirim sistemi için faydalı mıdır? Zerdeçalın sindirim sistemi üzerinde de destekleyici etkileri bulunabilir. Mide asidinin dengelenmesine yardımcı olabileceği, bağırsak florasının düzenlenmesine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Ancak gastrit, reflü veya ülser problemi yaşayan kişilerin yüksek miktarda zerdeçal tüketirken dikkatli olması gerekir. Zerdeçal nasıl tüketilmeli? Zerdeçal günlük beslenmeye farklı şekillerde eklenebilir: Çorba, pilav, et yemekleri ve sebze yemeklerine baharat olarak eklenebilir. Taze kök zerdeçal veya zerdeçal tozu salatalarda kullanılabilir. Sıcak suyla hazırlanarak zerdeçal çayı yapılabilir. Süt içerisine eklenerek "altın süt" şeklinde tüketilebilir. Yoğurt veya kefirle karıştırılarak sağlıklı bir ara öğün haline getirilebilir. Zerdeçalın etkisini artırmak için karabiberle birlikte tüketilmesi önerilir. Karabiberde bulunan piperin maddesi, kurkuminin vücut tarafından kullanımını artırabilir. Sağlıklı yağlarla birlikte tüketilmesi de emilimi destekleyebilir. Günlük ne kadar zerdeçal tüketilebilir? Kurkumin içeren takviyelerde güvenli doz aralığı genellikle günlük 500-2000 mg arasında değerlendirilmektedir. Ancak yüksek doz zerdeçal veya kurkumin takviyeleri herkes için uygun olmayabilir.