Altın Sütün faydaları nelerdir? Ortadoğu Çin ve Hindistan ülkesinde yüzyılın ilacı! Karabiberle tüket
Orta Doğu, Çin ve Hindistan'da yüzyıllardır geleneksel tedavilerde kullanılan ana maddesi zerdeçal olan altın süt, ismini de renginden ötürü almıştır. Özellikle ve Orta Doğu'da hem mutfakta hem de geleneksel uygulamalarda kullanılan önemli bir bitkidir. Peki zerdeçalın faydaları nelerdir, nasıl tüketilmelidir ve kimler dikkatli kullanmalıdır? Uzman isim Nurcem Öykü Aydın tüm bu soruları cevapladı...