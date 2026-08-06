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Altın Sütün faydaları nelerdir? Ortadoğu Çin ve Hindistan ülkesinde yüzyılın ilacı! Karabiberle tüket

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Altın Sütün faydaları nelerdir? Ortadoğu Çin ve Hindistan ülkesinde yüzyılın ilacı! Karabiberle tüket

Orta Doğu, Çin ve Hindistan'da yüzyıllardır geleneksel tedavilerde kullanılan ana maddesi zerdeçal olan altın süt, ismini de renginden ötürü almıştır. Özellikle ve Orta Doğu'da hem mutfakta hem de geleneksel uygulamalarda kullanılan önemli bir bitkidir. Peki zerdeçalın faydaları nelerdir, nasıl tüketilmelidir ve kimler dikkatli kullanmalıdır? Uzman isim Nurcem Öykü Aydın tüm bu soruları cevapladı...

#1
Foto - Altın Sütün faydaları nelerdir? Ortadoğu Çin ve Hindistan ülkesinde yüzyılın ilacı! Karabiberle tüket

Zerdeçal, binlerce yıldır özellikle Hindistan, Çin ve Orta Doğu'da hem mutfakta hem de geleneksel uygulamalarda kullanılan önemli bir bitkidir. Zencefilgiller ailesine ait olan bu bitkinin toprak altındaki gövdesi yani rizomu kurutularak öğütülür ve baharat olarak tüketilir. Beslenme ve diyet uzmanı Nurcem Öykü Aydın ise zerdeçalın içeriğinden dolayı tüketilmesi gerektiğini ifade etti...

#2
Foto - Altın Sütün faydaları nelerdir? Ortadoğu Çin ve Hindistan ülkesinde yüzyılın ilacı! Karabiberle tüket

İçeriğindeki en önemli aktif bileşenlerden biri olan kurkumin, zerdeçala güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar özellikler kazandırır. Bunun yanında bağışıklık sistemi, sindirim sistemi ve genel vücut fonksiyonları üzerinde destekleyici etkileri olduğu bilinmektedir. Zerdeçalın besin değeri nedir? 100 gram kuru zerdeçal yaklaşık olarak şu besin değerlerini içerir: Karbonhidrat: i,4 Protein: %6,3 Yağ: %5,1 Lif: !,3 Demir: 47,5 mg Potasyum: 2500 mg Kalsiyum: 200 mg C vitamini: 30 mg B grubu vitaminleri

#3
Foto - Altın Sütün faydaları nelerdir? Ortadoğu Çin ve Hindistan ülkesinde yüzyılın ilacı! Karabiberle tüket

Ayrıca zerdeçal; kurkuminin yanı sıra demetoksi-kurkumin, bisdemetoksikurkumin ve turmeron gibi farklı biyoaktif bileşenleri de içerir. Zerdeçalın vücuda sağladığı başlıca faydalar nelerdir? Zerdeçalın en çok öne çıkan özelliği güçlü antioksidan kapasitesidir. Kurkumin, vücutta serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stresin azaltılmasına yardımcı olabilir. Bunun yanında kurkuminin inflamasyonla ilişkili süreçleri düzenleyebildiği ve kronik iltihaplanmaya karşı destek sağlayabileceği belirtilmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda romatoid artrit ve inflamatuar bağırsak hastalıkları gibi durumlarda olumlu etkileri araştırılmıştır.

#4
Foto - Altın Sütün faydaları nelerdir? Ortadoğu Çin ve Hindistan ülkesinde yüzyılın ilacı! Karabiberle tüket

Zerdeçal kan şekeri ve metabolizma üzerinde etkili midir? Araştırmalar, zerdeçalın insülin direnci ve kan şekeri dengesi üzerinde destekleyici etkileri olabileceğini göstermektedir. Kurkuminin metabolik sendromla ilişkili bazı risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olabileceği, karaciğer yağlanması üzerinde de olumlu etkiler gösterebileceği ifade edilmektedir. Zerdeçal kan şekeri ve metabolizma üzerinde etkili midir? Araştırmalar, zerdeçalın insülin direnci ve kan şekeri dengesi üzerinde destekleyici etkileri olabileceğini göstermektedir. Kurkuminin metabolik sendromla ilişkili bazı risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olabileceği, karaciğer yağlanması üzerinde de olumlu etkiler gösterebileceği ifade edilmektedir. Zerdeçalın beyin sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir? Kurkuminin nöroprotektif yani sinir hücrelerini koruyucu özellikleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bazı araştırmalarda kurkuminin Alzheimer hastalığıyla ilişkilendirilen beta-amiloid plaklarının oluşumunu azaltabileceği belirtilmiştir.

#5
Foto - Altın Sütün faydaları nelerdir? Ortadoğu Çin ve Hindistan ülkesinde yüzyılın ilacı! Karabiberle tüket

Sindirim sistemi için faydalı mıdır? Zerdeçalın sindirim sistemi üzerinde de destekleyici etkileri bulunabilir. Mide asidinin dengelenmesine yardımcı olabileceği, bağırsak florasının düzenlenmesine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Ancak gastrit, reflü veya ülser problemi yaşayan kişilerin yüksek miktarda zerdeçal tüketirken dikkatli olması gerekir. Zerdeçal nasıl tüketilmeli? Zerdeçal günlük beslenmeye farklı şekillerde eklenebilir: Çorba, pilav, et yemekleri ve sebze yemeklerine baharat olarak eklenebilir. Taze kök zerdeçal veya zerdeçal tozu salatalarda kullanılabilir. Sıcak suyla hazırlanarak zerdeçal çayı yapılabilir. Süt içerisine eklenerek "altın süt" şeklinde tüketilebilir. Yoğurt veya kefirle karıştırılarak sağlıklı bir ara öğün haline getirilebilir. Zerdeçalın etkisini artırmak için karabiberle birlikte tüketilmesi önerilir. Karabiberde bulunan piperin maddesi, kurkuminin vücut tarafından kullanımını artırabilir. Sağlıklı yağlarla birlikte tüketilmesi de emilimi destekleyebilir. Günlük ne kadar zerdeçal tüketilebilir? Kurkumin içeren takviyelerde güvenli doz aralığı genellikle günlük 500-2000 mg arasında değerlendirilmektedir. Ancak yüksek doz zerdeçal veya kurkumin takviyeleri herkes için uygun olmayabilir.

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