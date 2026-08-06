Mutlu bir aile için iyi bir çift gerekir: Bu 4 özellik siz de var mı? Hazine değerinde tavsiyeler burada

Eşlerin birbirini aşağılamasının veya hor görmesinin ilişkiye büyük yara verdiğine değinen Turan, "Araştırmalara göre bu durum en büyük risk. Kendimiz de sıradan bir insanken karşımızdaki insanın aklı ve becerileriyle alay etmemiz, onu küçümsememiz hiç adil değil" dedi. Eşlerin kendi etrafında duvar örmesinin dikkat edilmesi gereken dördüncü tehlike olduğuna vurgu yapan Davranış Bilimi Uzmanı Sinem Genez Turan, "Mutlaka sorunlar olur. Ancak konuşmamak, odayı terk etmek, gelen mesajlara saatlerce cevap vermemek, günlerce küsmek, iletişimi kesmek, sorunu çözmek yerine duygusal kopuşa neden olur. Bu 4 olumsuz davranış ilişkinizde varsa ve çözemiyorsanız profesyonel destek almaktan çekinmeyin" dedi.