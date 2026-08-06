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Mutlu bir aile için iyi bir çift gerekir: Bu 4 özellik siz de var mı? Hazine değerinde tavsiyeler burada

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Mutlu bir aile için iyi bir çift gerekir: Bu 4 özellik siz de var mı? Hazine değerinde tavsiyeler burada

Davranış Bilimi Uzmanı Sinem Genez Turan, Mutlu bir aile olmak için gerekli olan davranışlar hakkında hazine değerinde önemli tavsiyeler verdi.

#1
Foto - Mutlu bir aile için iyi bir çift gerekir: Bu 4 özellik siz de var mı? Hazine değerinde tavsiyeler burada

Toplumun en küçük yapı taşı olan ailede, hasar tespiti yapmak mümkün olabilir. Hayatın zorlukları içinde her ilişkinin hasar alabileceğine işaret eden Davranış Bilimi Uzmanı Sinem Genez Turan, hasarın boyutunu öğrenmek için şu 4 davranışın ilişkide olup olmadığına bakmak gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Mutlu bir aile için iyi bir çift gerekir: Bu 4 özellik siz de var mı? Hazine değerinde tavsiyeler burada

Sürekli Eleştirmek, Eşini Aşağılamak, Duvar Örmek ve Sürekli Kendini Savunmak İlişkide çiftlerin sorunlu davranışları konuşmak yerine karşısındakinin karakterini hedef almasını çok tehlikeli bulan Turan, "Bizim amacımız eşimizle sorunumuzu çözmek olmalı. Sen zaten hep böylesin, Sen adam olmazsın, Senden iyi bir eş olmaz şeklindeki radikal eleştiri cümleleri sorunu çözmez, daha da büyütür. Karşımızdaki kişiyi değersiz hissettirir" dedi.

#3
Foto - Mutlu bir aile için iyi bir çift gerekir: Bu 4 özellik siz de var mı? Hazine değerinde tavsiyeler burada

Ayrıca eşlerin birbirine aşırı savunmacı davranmasının yanlış olduğunu dile getiren Davranış Bilimi Uzmanı Sinem Genez Turan, "Eşler ilişkide birbirlerine olan güveni sarsmamalı. Karşındakine karşı savunmasız kaldığında zarar göreceğini düşünmemeli. Ben ne yaptım ki, Önce sen kendine bak gibi katı savunmacı cümleler de bize fayda sağlamaz" şeklinde konuştu. İlişkide Tehlike Çanları Çalıyorsa Destek Almaktan Çekinmeyin

#4
Foto - Mutlu bir aile için iyi bir çift gerekir: Bu 4 özellik siz de var mı? Hazine değerinde tavsiyeler burada

Eşlerin birbirini aşağılamasının veya hor görmesinin ilişkiye büyük yara verdiğine değinen Turan, "Araştırmalara göre bu durum en büyük risk. Kendimiz de sıradan bir insanken karşımızdaki insanın aklı ve becerileriyle alay etmemiz, onu küçümsememiz hiç adil değil" dedi. Eşlerin kendi etrafında duvar örmesinin dikkat edilmesi gereken dördüncü tehlike olduğuna vurgu yapan Davranış Bilimi Uzmanı Sinem Genez Turan, "Mutlaka sorunlar olur. Ancak konuşmamak, odayı terk etmek, gelen mesajlara saatlerce cevap vermemek, günlerce küsmek, iletişimi kesmek, sorunu çözmek yerine duygusal kopuşa neden olur. Bu 4 olumsuz davranış ilişkinizde varsa ve çözemiyorsanız profesyonel destek almaktan çekinmeyin" dedi.

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