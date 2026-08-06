Trabzonspor KAP açıklaması yaptı! Salah'ın maliyeti belli oldu

Trabzonspor, Mohamed Salah transferini resmen duyurdu. Dün sağlık kontrollerinden geçen ve ardından Trabzon'a giden yıldız futbolcuyla bordo-mavililer 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo mavililer, Salah'la imzalanan 2 yıllık sözleşmenin detaylarını KAP’a bildirdi. Kulüpten yapılan bildirime göre her sezon 10 milyon Euro maaş ve 7 milyon Euro imza parası ödenecek. Ayrıca sözleşmede her sezon için şarta bağlı bonuslar yer alacak.

Trabzonspor, yıldız futbolcuyla yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında "Mohamed Salah" özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya yüzde pay verecek. Oyunun menajerine ise hizmet bedeli olarak brüt ücretten yüzde 5 oranında ödeme yapılacağı ifade edildi.

İŞTE MOHAMED SALAH'IN KARİYERİ

Futbola ülkesi Mısır'da Al-Mukavilun'ül-Arab takımında başlayan Mohamed Salah, sonrasında Basel'e transfer oldu.

İsviçre ekibinde gösterdiği performansla Premier Lig devi Chelsea'ye imza atan yıldız futbolcu, Fiorentina ve Roma'da kiralık olarak oynadı.

Roma'da kiralık olarak oynadığı sezonun ardından bonservisiyle İtalyan ekibine transfer olan Salah, Premier Lig'e Liverpool'la döndü.

Liverpool'da 2017-2026 yılları arasında forma giyen ve 315 maçta 191 gol atan yıldız, kulübün efsaneleri arasına girdi. Salah, Liverpool'dan bu yaz ayrılmıştı.