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Gündem Tek tek sıralandı: Teröre harcanan 2.3 trilyon dolar ile neler yapılırdı?
Gündem

Tek tek sıralandı: Teröre harcanan 2.3 trilyon dolar ile neler yapılırdı?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Milli Dayanışma" etiketiyle dijital medya platformlarında başlatılan iletişim kampanyasında, terörün Türkiye'ye 40 yıllık süreçte oluşturduğu ekonomik maliyet istatistiklerle kamuoyuyla paylaşıldı. Teröre harcanan 2,3 trilyon dolar ile neler yapılabileceği de tek tek sıralandı.

Başkanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, kampanya kapsamında hazırlanan video ve infografiklerde, terörle mücadelenin ülke ekonomisine toplam maliyetinin 2,3 trilyon dolar olduğu vurgulanırken, bu kaynağın farklı alanlarda değerlendirilmesi halinde Türkiye'nin ulaşabileceği yatırım kapasitesi örneklerle anlatıldı.

Sosyal medyada gündem olan çalışmaya kabine üyeleri, milletvekilleri ve çok sayıda siyasi isim destek verdi.

Paylaşımlarda "Milli Dayanışma" etiketi öne çıkarken, "Terörsüz Türkiye" hedefinin ekonomik kalkınma, refah ve toplumsal bütünleşme açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

1106 OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

Kampanyada paylaşılan verilere göre, terörle mücadelenin Türkiye'ye maliyeti olan 2,3 trilyon dolarlık kaynakla ülkenin yaklaşık 23 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güneş enerji santralleri veya 17 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek rüzgar enerji santralleri kurulabileceği bildirildi.

Aynı kaynakla 1888 Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1106 Osmangazi Köprüsü, 195 Kuzey Marmara Otoyolu, 218 İstanbul Havalimanı ve 1504 Avrasya Tüneli'nin inşa edilebileceği hesaplandı.

İnfografiklerde, söz konusu maliyetin üretime yönlendirilmesi halinde 15 bin organize sanayi bölgesi, 2 bin otomotiv üretim tesisi, 4 bin 500 yüksek teknoloji üretim tesisi ve 7 bin 500 savunma sanayi üretim tesisinin hayata geçirilebileceği belirtildi.

Çalışmada, 2,3 trilyon dolarlık kaynağın sağlık alanına aktarılması durumunda 5 bin 150 yataklı şehir hastanesi ile 3 milyon 650 bin 750 aile sağlığı merkezi yapılabileceği vurgulandı.

Şehirleşme alanında bu bütçeyle 36 milyon 298 bin sosyal konut veya 31 milyon 112 bin 600 deprem konutunun inşa edilebileceği aktarıldı.

460 BİN OKUL

Eğitim yatırımları kapsamında ise her biri 24 derslikten oluşan 460 bin okul ve toplam 11 milyon dersliğin yapılabileceğine değinildi.

Kampanyada yer verilen hesaplamalara göre, aynı kaynakla 1150 yeni baraj inşa edilebileceği, ayrıca 66 bin 500 yangın söndürme helikopteri veya 32 bin yangın söndürme uçağının envantere kazandırılabileceği belirtildi.

Paylaşımlarda, "Güçlü Türkiye, Milli Dayanışma ile mümkün" ve "Bu potansiyeli geri kazanmak Milli Dayanışma ile mümkün" mesajlarıyla, "Terörsüz Türkiye" sürecinin yalnızca güvenlik açısından değil, ekonomik büyüme, kalkınma ve toplumsal refah bakımından da stratejik önem taşıdığına işaret edildi.

KAZANAN 86 MİLYON OLACAK

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarından videolu paylaşımla birlikte yapılan açıklamada, terörün yalnızca güvenliği değil, ekonomik kalkınmayı ve toplumsal refahı da hedef aldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Terör, yalnızca güvenliğimizi ve milli dayanışma ruhumuzu değil, ekonomimizi, yarınlarımızı ve refahımızı da hedef aldı. Yıllar boyunca terörle mücadeleye ayrılan trilyonlarca dolarlık kaynak enerjiden eğitime, sağlıktan ulaştırmaya, sanayiden teknolojiye kadar geleceğimize yapılacak yatırımların önüne geçti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında, kazanan 86 milyon ferdiyle tüm milletimiz, tüm memleketimiz olacaktır."

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Yorumlar

Akın bey

100 yıldır chp nin milletten kamudan çaldıkları teröre giden para zekatı bile değildir, 100 katı 200 katı götürdüler hala götürüyorlar operasyonlar yapılıyor korkmadan utanmadan çalmaya devam ediyorlar. Alışmış kudurmuştan beterdir atasözü aklıma geliyor bunlar hem alışmış hem kudurmuş hırsızlık arsızlık yolsuzluk yapmadan duramıyorlar. Chp bu ülkeye bela bir zihniyettir.
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