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Kadın - Aile Saçınıza sürüp 1 dakika bekleyin! Etkisine inanamazsınız: sivilciye geçit yok, sanki ilaç gibi yapıyor
Kadın - Aile

Saçınıza sürüp 1 dakika bekleyin! Etkisine inanamazsınız: sivilciye geçit yok, sanki ilaç gibi yapıyor

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Saçınıza sürüp 1 dakika bekleyin! Etkisine inanamazsınız: sivilciye geçit yok, sanki ilaç gibi yapıyor

Genç bir görünüm kazandıran aspirin-limon maskesini mutlaka deneyin. Efsanevi maske sosyal medyada ilgi gördü. Sivilcelere adeta direnerek geçit vermiyor. Nefes kesen harika maskeyi yaparsanız nihayetinde böyle harika sonuç elde edersiniz...

Genç bir görünüm kazandıran aspirin limon maskesini mutlaka deneyin. Ev yapımı bu yöntem ile cilt kırışıklıkları ve sivilceler tarih olacak!

Saç bakımı, gündelik hayatımızda kötü uygulamalara maruz kalan, yıpranan saçlarımız için oldukça önemlidir. Özellikle kadınlar için bakımlı ve güzel görünen saçların önemi yadsınamaz bir gerçektir. Kadın ruh hali ile paralel yönde hareket eden saç bakımında ilk dikkate alınması gereken saç tipinize ve saç derinize uygun ürünleri tercih etmektir. Düzenli ve kontrollü bir biçimde doğru ürünler kullanarak yapılan saç bakım uygulamaları ile güzelliğinizi taçlandırmaya ne dersiniz?

Saçlarınızın canlı, parlak ve gür olması için ne yapmanız gerektiğini biliyor mısınız? İşte ülke ülke saç bakım yöntemleri…

Brezilya:

Yumuşak saçlar için kakao yağı maskesini deneyin. Maskeyi saçınıza uygulayın ve 30 dakika beklettikten sonra hindistancevizi suyu ile yıkayın.
Kolombiya:

İpek yumuşaklığında saçlar için 2 yumurta beyazı ve mango posasını karıştırıp saçınıza sürün. 15 dakika sonra ılık suyla yıkayın.

Arjantin:

Saçları nemlendirmek için kullandığınız şampuana birkaç damla aloe vera suyu damlatın.

Guyana:

Saçların parlaması için Guyana halkı omega 3 deposu olan sardalya tüketir.

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