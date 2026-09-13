  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'den gece yarısı İran hamlesi İşte C-390’ı sipariş eden 11. ülke 11 şüpheli için gözaltı kararı! Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga Hastane tuvaletinde dehşet! Yeni doğan bebeği çöpe bıraktı Mafyaya, teröriste, eşkıyaya nefes haram! Türkiye'den dev operasyon Polis memurlarına hakaret etmişti! Semih Varol gözaltına alındı Sıcak saatler yaşanıyor! 'Suudi Arabistan saldırıya geçti TAG Otoyolu’nda feci kaza! Tıra çarpan kamyonette 2 kişi hayatını kaybetti Şırnak’ta feci kaza! Otomobil şarampole uçtu: 2 can kaybı Neler oluyor? Türkiye'den jet hızında Suudi Arabistan açıklaması
Gündem Çerçeve Yasa sonrası ilk görüşme! DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti
Gündem

Çerçeve Yasa sonrası ilk görüşme! DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Çerçeve Yasa sonrası ilk görüşme! DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 17. kez İmralı Adası'na gitti. Görüşme, aynı zamanda çerçeve yasa sonrası ilk olma özelliğini de taşıyor. Öte yandan gözler bir yandan da PKK'nın silahları teslim edip Kandil'i boşaltmasına çevrildi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol; Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere, İmralı Adasına doğru yola çıktı" ifadesine yer verildi.

Çerçeve yasanın TBMM'den geçmesinin ardından DEM Parti İmralı heyeti, elebaşı Abdullah Öcalan'la ilk kez bir araya gelmek üzere İmralı'ya gitmiş oldu.

Heyet, son olarak 2 Ağustos'ta İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Bu görüşmede Öcalan, "Silahların tamamen devreden çıkarılması, yepyeni bir sayfanın açılması için herkes elinden geleni yapmalıdır. Yasa sürecin anahtarı olacak" mesajı vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 13 Ağustos'ta DEM Parti İmralı Heyetini kabul etmiş, 1 saat 40 dakika süren görüşme sonrası "Sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi" açıklaması gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti

İşte oylama sonucu! DEM Parti genel başkanını seçti
İşte oylama sonucu! DEM Parti genel başkanını seçti

Gündem

İşte oylama sonucu! DEM Parti genel başkanını seçti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yazıklar olsun

17 kere yazıklar olsun. Allah büyük.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23