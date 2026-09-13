Çerçeve Yasa sonrası ilk görüşme! DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol; Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere, İmralı Adasına doğru yola çıktı" ifadesine yer verildi.

Çerçeve yasanın TBMM'den geçmesinin ardından DEM Parti İmralı heyeti, elebaşı Abdullah Öcalan'la ilk kez bir araya gelmek üzere İmralı'ya gitmiş oldu.

Heyet, son olarak 2 Ağustos'ta İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Bu görüşmede Öcalan, "Silahların tamamen devreden çıkarılması, yepyeni bir sayfanın açılması için herkes elinden geleni yapmalıdır. Yasa sürecin anahtarı olacak" mesajı vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 13 Ağustos'ta DEM Parti İmralı Heyetini kabul etmiş, 1 saat 40 dakika süren görüşme sonrası "Sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi" açıklaması gelmişti.