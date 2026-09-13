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Amerikan menşeli maden suyu devleri nefes aldıracak tercihi yaptı: Trump'ın gümrük vergilerine karşı hazırlanıyor

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Giriş Tarihi:

Amerikan menşeli maden suyu devleri nefes aldıracak tercihi yaptı: Trump'ın gümrük vergilerine karşı hazırlanıyor

Dünyanın en büyük firmaları üretim için düğmeye bastı.(CLO) ABD-Kanada ticaret gerilimlerine yanıt olarak Kanadalı tüketiciler giderek yerli üretim mallarına öncelik veriyor. Ancak, gümrük vergileri maliyetleri ve fiyatları etkilemeye başladıkça, bu tercih daha da zorlaşabilir.

#1
Foto - Amerikan menşeli maden suyu devleri nefes aldıracak tercihi yaptı: Trump'ın gümrük vergilerine karşı hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada mallarına gümrük vergisi uygulaması ve Kanada'yı ABD'nin "51. eyaleti" yapma olasılığından defalarca bahsetmesinin ardından, yerli ürünlere öncelik verme eğilimi geçen yıl daha da popüler hale geldi.

#2
Foto - Amerikan menşeli maden suyu devleri nefes aldıracak tercihi yaptı: Trump'ın gümrük vergilerine karşı hazırlanıyor

Pazar araştırması firması Narrative Research'ün Operasyon Direktörü Margaret Chapman, Kanada mallarına yönelik olumlu havanın yaklaşık bir buçuk yıldır sürdüğünü ve geçici bir tepki olduğuna dair hiçbir işaret göstermediğini söyledi.

#3
Foto - Amerikan menşeli maden suyu devleri nefes aldıracak tercihi yaptı: Trump'ın gümrük vergilerine karşı hazırlanıyor

Ancak, iki ülke arasındaki ticaret gerilimleri bu eğilimi daha zorlu bir hale getiriyor. Ağustos ayı sonlarında, ABD ve Kanada arasında, Washington'un yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada malına (makine, tekstil ve hokey sopaları dahil) uygulama tehdidinde bulunduğu P'lik gümrük vergilerini önlemek için yapılan müzakereler başarısızlıkla sonuçlandı.

#4
Foto - Amerikan menşeli maden suyu devleri nefes aldıracak tercihi yaptı: Trump'ın gümrük vergilerine karşı hazırlanıyor

ABD gümrük vergileri 22 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. Buna karşılık Kanada, ABD'den ithal edilen yaklaşık 20 milyar dolarlık ürüne -50 oranında gümrük vergisi uyguladı. Etkilenen ürünler arasında çelik, alüminyum, süt ürünleri, ev aletleri, giyim ve kozmetik yer alıyordu. Tüketiciler açısından bu önlemlerin etkisi henüz belirgin değil. Al Jazeera'nın görüştüğü birçok alışverişçi, fiyatlarda keskin bir artış fark etmediklerini söyledi. Oxford Economics'e göre, ortalama tüketici sepetinin yalnızca yaklaşık %0,25'i yeni tarifelerden doğrudan etkileniyor. Bunun nedeni, vergilendirilen ürünlerin çoğunun doğrudan tüketicilere satılmak yerine işletmeler tarafından girdi olarak kullanılmasıdır. Ancak, maliyetler tedarik zinciri yoluyla kademeli olarak alıcılara yansıtılabilir. Örneğin, işlenmiş gıda ürünleri doğrudan gümrük vergilerine tabi olmayabilir, ancak metal kutular, cam kaplar ve plastik film gibi ambalaj malzemeleri etkilenebilir. Yerli ürünlerin başarısı, fiyatlar ve istihdam oranları ile ölçütlenir. Perakende analisti Bruce Winder, mağazaların yeni önlemler yürürlüğe girmeden önce ithal edilen mevcut stoklarını hâlâ eritmeye çalıştığı için perakende fiyatlarının gümrük vergilerinin etkisini tam olarak yansıtmayabileceğini öne sürüyor. Winder, "Sanırım önümüzdeki birkaç hafta içinde mağazalarda fiyatların artacağını göreceksiniz," diye tahmin etti. Oxford Economics'in tahminlerine göre, işletmeler misilleme gümrük vergilerinden kaynaklanan maliyetlerin en az yarısını üstlenecekken, hane halkları daha yüksek fiyatlar yoluyla yaklaşık 'lik bir kayıp yaşayacak. Yaşam maliyetinin yanı sıra, işlere olası etkisi de Kanadalılar arasında endişe yaratıyor. Winder, ticaret savaşından kaynaklanan belirsizliğin, cüzdanlara doğrudan etkisi henüz önemli olmasa bile, tüketici güvenini etkileyebileceğini savunuyor.

#5
Foto - Amerikan menşeli maden suyu devleri nefes aldıracak tercihi yaptı: Trump'ın gümrük vergilerine karşı hazırlanıyor

Bu arada, Kanadalılar yerli üretim mallarına öncelik verme konusunda önemli bir isteklilik göstermeye devam ediyor. Narrative Research tarafından yapılan bir araştırmaya göre, katılımcıların v'sı, fiyatı 120 Kanada doları olan tamamen Kanada ürünlerinden oluşan bir alışveriş sepetini, fiyatı 100 Kanada doları olan Amerikan mallarını da içerebilecek bir sepete tercih etti. Kanada'daki alışveriş sepetinin fiyatı 140 CAD'ye yükselse bile, katılımcıların yaklaşık p'i yine de bu seçeneği tercih edecektir. Bu sonuçlar, Kanadalı tüketicilerin şu anda yerli malları desteklemek için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduklarını göstermektedir. Bununla birlikte, yaşam maliyeti arttıkça ve gümrük vergilerinin etkisi yayıldıkça, insanların bu fiyat farkını ne ölçüde kabul edebilecekleri bu eğilimin bir testi olacaktır. Gujrel, Kanada ürünleri için daha fazla ödeme yapmaya hâlâ istekli olduğunu, ancak fiyat iki katına çıkarsa yeniden düşünmek zorunda kalabileceğini söyledi. Bu aynı zamanda yerli ürünleri destekleme hareketinin pratik sınırını da gösteriyor: Tüketiciler yerli işletmeleri desteklemek isteyebilirler, ancak ödeme güçleri bu tercihi ne kadar süreyle sürdürebileceklerini belirliyor.

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