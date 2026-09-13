Amerikan menşeli maden suyu devleri nefes aldıracak tercihi yaptı: Trump'ın gümrük vergilerine karşı hazırlanıyor

ABD gümrük vergileri 22 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. Buna karşılık Kanada, ABD'den ithal edilen yaklaşık 20 milyar dolarlık ürüne -50 oranında gümrük vergisi uyguladı. Etkilenen ürünler arasında çelik, alüminyum, süt ürünleri, ev aletleri, giyim ve kozmetik yer alıyordu. Tüketiciler açısından bu önlemlerin etkisi henüz belirgin değil. Al Jazeera'nın görüştüğü birçok alışverişçi, fiyatlarda keskin bir artış fark etmediklerini söyledi. Oxford Economics'e göre, ortalama tüketici sepetinin yalnızca yaklaşık %0,25'i yeni tarifelerden doğrudan etkileniyor. Bunun nedeni, vergilendirilen ürünlerin çoğunun doğrudan tüketicilere satılmak yerine işletmeler tarafından girdi olarak kullanılmasıdır. Ancak, maliyetler tedarik zinciri yoluyla kademeli olarak alıcılara yansıtılabilir. Örneğin, işlenmiş gıda ürünleri doğrudan gümrük vergilerine tabi olmayabilir, ancak metal kutular, cam kaplar ve plastik film gibi ambalaj malzemeleri etkilenebilir. Yerli ürünlerin başarısı, fiyatlar ve istihdam oranları ile ölçütlenir. Perakende analisti Bruce Winder, mağazaların yeni önlemler yürürlüğe girmeden önce ithal edilen mevcut stoklarını hâlâ eritmeye çalıştığı için perakende fiyatlarının gümrük vergilerinin etkisini tam olarak yansıtmayabileceğini öne sürüyor. Winder, "Sanırım önümüzdeki birkaç hafta içinde mağazalarda fiyatların artacağını göreceksiniz," diye tahmin etti. Oxford Economics'in tahminlerine göre, işletmeler misilleme gümrük vergilerinden kaynaklanan maliyetlerin en az yarısını üstlenecekken, hane halkları daha yüksek fiyatlar yoluyla yaklaşık 'lik bir kayıp yaşayacak. Yaşam maliyetinin yanı sıra, işlere olası etkisi de Kanadalılar arasında endişe yaratıyor. Winder, ticaret savaşından kaynaklanan belirsizliğin, cüzdanlara doğrudan etkisi henüz önemli olmasa bile, tüketici güvenini etkileyebileceğini savunuyor.