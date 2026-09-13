Amerikan menşeli maden suyu devleri nefes aldıracak tercihi yaptı: Trump'ın gümrük vergilerine karşı hazırlanıyor

Bu arada, Kanadalılar yerli üretim mallarına öncelik verme konusunda önemli bir isteklilik göstermeye devam ediyor. Narrative Research tarafından yapılan bir araştırmaya göre, katılımcıların v'sı, fiyatı 120 Kanada doları olan tamamen Kanada ürünlerinden oluşan bir alışveriş sepetini, fiyatı 100 Kanada doları olan Amerikan mallarını da içerebilecek bir sepete tercih etti. Kanada'daki alışveriş sepetinin fiyatı 140 CAD'ye yükselse bile, katılımcıların yaklaşık p'i yine de bu seçeneği tercih edecektir. Bu sonuçlar, Kanadalı tüketicilerin şu anda yerli malları desteklemek için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduklarını göstermektedir. Bununla birlikte, yaşam maliyeti arttıkça ve gümrük vergilerinin etkisi yayıldıkça, insanların bu fiyat farkını ne ölçüde kabul edebilecekleri bu eğilimin bir testi olacaktır. Gujrel, Kanada ürünleri için daha fazla ödeme yapmaya hâlâ istekli olduğunu, ancak fiyat iki katına çıkarsa yeniden düşünmek zorunda kalabileceğini söyledi. Bu aynı zamanda yerli ürünleri destekleme hareketinin pratik sınırını da gösteriyor: Tüketiciler yerli işletmeleri desteklemek isteyebilirler, ancak ödeme güçleri bu tercihi ne kadar süreyle sürdürebileceklerini belirliyor.