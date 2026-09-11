400 liraya kilosunu satıyor: 300 bin TL kazandı... 66 yaşındaki çiftçi ata tohumu ile üretiyor

Ata tohumundan kendi fidesini üreten İnan, 5 dönümlük üretim alanında dönüm başına 6 bin 500 ila 7 bin arasında fide kullanıyor. Böylece toplamda yaklaşık 35 bin fideyi kendi imkanlarıyla yetiştirerek tarlasına dikiyor. Üretim sürecinde tarlanın hazırlanması, karıkların açılması ve damlama sulama sisteminin kurulmasının ardından dikim gerçekleştiriliyor. İnan, bir günlük dikim çalışmasında yaklaşık 14 kişinin görev aldığını belirtti. Biberlerin olgunlaşıp kızarmasının ardından hasat aşamasına geçiliyor. Köklerinden sökülen biberler bir süre tarlada bekletildikten sonra seraya taşınıyor ve burada tamamen kurutuluyor. Kurutma işleminin ardından biberlerin sapları temizleniyor. Bu aşamada İnan’a annesi ve zaman zaman çocukları da destek oluyor. Saplarından ayrılan biberler daha sonra makinede çekilerek pul bibere dönüştürülüyor ve paketleniyor. İnan, üretimin tarladan satışa kadar olan bölümünü ise şöyle anlattı: "Fide yetişince tarlayı hazırlıyoruz. Karığını çekiyoruz, damlamasını çekiyoruz. Ondan sonra işçilerle ekiyoruz. Yani bu tarlayı aşağı yukarı 14 kişi falan ekiyor bir günde. Olgunlaşınca, yani kızarınca köklerinden söküp tarlada bir süre kurutuyorum, ardından seraya alıyorum tamamen kuruyor. Annem ve ben, bazen yardıma gelen çocuklarımla saplarını temizliyoruz. Sonra makinede çekiyoruz. Çektikten sonra paketliyoruz. Türkiye'nin her yerine yolluyoruz. Kilosu 400 lira. Gaziantep'e bile acı biber gönderiyoruz. Geziyorum, lokantaları geziyorum, beni biliyorlar onlara satıyorum. Sezonda ortalama bir ton pul biber yapıyorum. Ekimi, biçimi, işçiliği, bunları çıkarırsan 300 bin lira gibi para kalıyor ama hasadına, saplarından ayırmaya, tarlada alt üst etmeye işçi almıyorum. Hepsini kendim ve annem yapıyoruz. O da yetiyor bize işte." Üretim sezonunda ortalama 1 ton pul biber elde eden İnan, ürünlerinin kilogramını 400 liradan satıyor. Hazırladığı pul biberleri Türkiye’nin farklı bölgelerine gönderirken satış ağı içerisinde Gaziantep de bulunuyor. İnan ayrıca çevredeki lokantaları ziyaret ederek ürünlerini doğrudan tanıttığını ve kendisini tanıyan işletmelere satış yaptığını belirtiyor. Böylece ata tohumundan ürettiği acı pul biberleri hem farklı illerdeki müşterilere hem de lokantalara ulaştırıyor. İşçilik ve üretim giderleri çıkarıldığında sezonda yaklaşık 300 bin lira gelir kaldığını ifade eden İnan, özellikle hasat, sap temizleme ve tarlada biberleri alt üst etme gibi işleri annesiyle birlikte kendisinin yaptığını, bu aşamalarda işçi çalıştırmadığını belirtiyor.