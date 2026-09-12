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Gündem Aralarında Karar, Nefes, Oda TV ve Halk TV de var! Süleyman Çetinsaya cephesinden yalanlama
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Aralarında Karar, Nefes, Oda TV ve Halk TV de var! Süleyman Çetinsaya cephesinden yalanlama

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Aralarında Karar, Nefes, Oda TV ve Halk TV de var! Süleyman Çetinsaya cephesinden yalanlama

İBB davasında ifade veren Süleyman Çetinsaya’ın sözlerini çarpıtan ve aralarında Nefe, Karar, Oda TV, Halk TV’nin de olduğu medya organlarına Çetinsaya cephesinden yalanlama geldi. Artaş Holding tarafından yapılan açıklamada, Çetinsaya’nın sözlerinin bağlamından koparıldığı ifade edilerek algı operasyonu yapıldığı belirtildi.

İşadamı Süleyman Çetinsaya, İBB davasında ifade verirken, söz konusu açıklamalar bir takım medya organları tarafından Çetinsaya’nın "Savcı ifadeyi yazdı, önüme koydu, ben de imzaladım" ifadelerini kullandığı şeklinde servis edildi.

Söz konusu haberlere tepki gösteren Süleyman Çetinsaya cephesi yaşananlara tepki göstererek mesaj yayınladı. Artaş Holding tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde, Sayın Süleyman Çetinsaya’nın kullandığı bazı ifadelerin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve kamuoyunda gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturulduğunu üzülerek görmekteyiz.” İfadelerini kullanıldı.

 

Mesajı devamında ise şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde, Sayın Süleyman Çetinsaya’nın kullandığı bazı ifadelerin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını ve kamuoyunda gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturulduğunu üzülerek görmekteyiz.

Başta Karar, Nefes, Mediascope, Odatv, Halk TV, ANKA Haber, Haberler.com, SonDakika.com ve çeşitli haber platformlarında yer alan “Savcı ifade yazdı, önüme koydu, ben de imzaladım” şeklindeki haber ve başlıklar, Sayın Çetinsaya’nın sözlerinin anlamını ve bağlamını çarpıtarak kamuoyuna yansıtmaktadır.

Sayın Çetinsaya’nın ifade etmek istediği husus son derece açıktır: Sayın Süleyman Çetinsaya, soruşturma aşamasında avukatı olmaksızın Cumhuriyet Savcılığına gitmiş, Cumhuriyet Savcısı ile görüşmüş ve kendisine yöneltilen sorulara ilişkin beyanlarını aktarmıştır.

Görüşmenin ardından konuşulanlar tutanağa geçirilmiş; Sayın Çetinsaya, Cumhuriyet Savcısına duyduğu güven nedeniyle tutanağı yeniden okuma gereği duymadan imzalamıştır.

Kullandığı ifadelerin anlamı bundan ibarettir. Dolayısıyla Sayın Çetinsaya’nın sözlerinden, kendisine zorla bir ifade imzalatıldığı, baskı altında tutulduğu veya iradesi dışında herhangi bir beyanda bulunduğu yönünde bir anlam çıkarılması gerçeği yansıtmamakta ve sözlerinin anlamını çarpıtmaktadır.

 

Sayın Çetinsaya’nın anlatmak istediği husus; Cumhuriyet Savcısına duyduğu güven nedeniyle, görüşme sonrasında hazırlanan tutanağı yeniden okuma ihtiyacı duymadan imzalamış olmasıdır.

Sayın Süleyman Çetinsaya’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarına, Türk yargısına ve adalet sistemine olan güveni tamdır.

Devletimize, ülkemize ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarına olan bağlılığımız ve saygımız her zaman olduğu gibi tamdır.

Yargı makamlarına duyduğumuz saygı çerçevesinde, görülmekte olan davanın içeriğine ilişkin ayrıca bir değerlendirme yapmayı uygun görmüyoruz.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, çarpıtılarak kamuoyuna yansıtılan sözlerin yukarıda açıkladığımız anlam ve bağlam içerisinde değerlendirilmesini önemle rica ederiz.

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