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Gündem Almanya kapımıza geldi! Alman Bakan açık açık ilan etti: "Türkiye güvenilir bir ortaktır!"
Gündem

Almanya kapımıza geldi! Alman Bakan açık açık ilan etti: "Türkiye güvenilir bir ortaktır!"

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Almanya kapımıza geldi! Alman Bakan açık açık ilan etti: "Türkiye güvenilir bir ortaktır!"

Almanya Tarım Bakanı Alois Rainer, 16-17 Eylül tarihlerinde Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde iki ülke arasındaki stratejik ve ticari ortaklığa dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Küresel ölçekte yaşanan jeopolitik krizler ve çalkantılar karşısında Türkiye’nin vazgeçilmez bir güç ve güvenilir bir liman olduğunu vurgulayan Rainer, tarım ve gıda sektöründe Türkiye ile işbirliğini ve ticari ilişkileri üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.

Almanya Tarım Bakanı Alois Rainer, tarım ve gıda sektöründe Türkiye ile işbirliğini ve ticari ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"TÜRKİYE, ÖNEMLİ BR TİCARET ORTAĞI"

Alman Tarım Bakanlığından, Rainer'in 16-17 Eylül'de Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Türkiye'nin Almanya açısından önemli bir ticaret ortağı olduğuna işaret edilerek Rainer'in, Türkiye'deki temasları kapsamında Alman ve Türk iş dünyasının temsilcileriyle de bir araya geleceği bildirildi.

ALMANYA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLERİN ÖNEMİNE VURGU

Açıklamada Türkiye ziyaretine ilişkin değerlendirmesine yer verilen Rainer, tarım ve gıda sektörünün ihracat imkanlarını genişletmeyi ve Türkiye ile işbirliğini geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

"Amacım, tarım ihracat stratejimiz kapsamında tarım ve gıda sektörümüz için yeni fırsatlar yaratmaktır." ifadesini kullanan Rainer, Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerin önemine işaret etti.

"TÜRKİYE, GÜVENİLİR TİCARET ORTAĞI"

Rainer, küresel ölçekte jeopolitik zorlukların yaşandığı bir dönemde güvenilir ticaret ortakları arasındaki işbirliğinin önem kazandığına dikkati çekerek "Özellikle küresel jeopolitik zorlukların yaşandığı bu dönemde Türkiye ve Almanya gibi güvenilir ticaret ortaklarının yakın işbirliği içinde olması büyük önem taşıyor." ifadesine yer verdi.

Rainer'in Ankara'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile yapacağı görüşmelerde tarım ve gıda sektörlerindeki ikili ilişkilerin yanı sıra ticari işbirliği imkanlarının ele alınması bekleniyor.

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