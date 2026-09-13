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Gündem Ulusalcı isim "Ben Mardin'in Tanrısıyım" diyen JİTEM'ci Hasan Atilla Uğur'u ifşa etti! "Kozinoğlu'na hap vermiş"
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Ulusalcı isim "Ben Mardin'in Tanrısıyım" diyen JİTEM'ci Hasan Atilla Uğur'u ifşa etti! "Kozinoğlu'na hap vermiş"

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Ulusalcı isim "Ben Mardin'in Tanrısıyım" diyen JİTEM'ci Hasan Atilla Uğur'u ifşa etti! "Kozinoğlu'na hap vermiş"

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar gündeme geldi. Ulusalcı gazeteci Erdem Atay’ın aktardığı bilgilere göre, Kozinoğlu’nun hayatını kaybetmeden hemen önceki anlarda aldığı ilaçlar mercek altına alındı.

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar gündeme geldi. Ulusalcı gazeteci Erdem Atay’ın aktardığı bilgilere göre, Kozinoğlu’nun hayatını kaybetmeden hemen önceki anlarda aldığı ilaçlar mercek altına alındı.

 

JİTEM ve İşkence İddialarıyla Anılan İsmin Şüpheli Rolü

Soruşturma dosyasında yer alan iddialarda, karanlık JİTEM yapılanmasındaki konumu ve hakkındaki işkence suçlamalarıyla bilinen emekli Albay Hasan Atilla Uğur’un adı öne çıkıyor. Erdem Atay’ın paylaştığı iddialara göre Kozinoğlu rahatsızlandığı sırada Hasan Atilla Uğur kendisine bir hap verdi. Kozinoğlu’nun bu hapı içtikten sonra durumunun kötüleştiği ve bir daha toparlanamadığı öne sürülüyor.

 

Soruşturma Dosyasındaki Kritik Detaylar

İlaç Talebi: Yürütülen soruşturmadaki iddialara göre Kozinoğlu, fenalaştığı süreçte cezaevi müdüründen bir vitamin ve bir Coraspin talep etti. Soruşturma kayıtlarında, Kozinoğlu'nun aynı ilaç talebini Hasan Atilla Uğur’a da ilettiği bilgisi yer alıyor.

Şüphe Odakları: Soruşturmanın odak noktası, verilen ilaçların içeriği ve yarattığı etki üzerine yoğunlaşıyor. İddialar doğrultusunda güvenlik güçleri ve adli merciler; tablonun cezaevi müdürünün temin ettiği ilaçtan mı yoksa JİTEM'ci Hasan Atilla Uğur’un verdiği haptan mı kaynaklandığı sorusuna yanıt arıyor.

Geçmişte birçok işkence iddiasıyla anılan Hasan Atilla Uğur’un cezaevi sürecindeki bu hamlesi, Kozinoğlu’nun ölümü üzerindeki cinayet şüphelerini yeniden kuvvetlendirdi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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