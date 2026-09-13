CHP’li başkandan üreticiye akılalmaz şeftali çağrısı: Satmayın, dereye dökün!

Mersin'de şeftali üreticileri artan üretim giderleri karşısında alım fiyatlarının düşük kalmasından şikâyetçi.

Üreticilerin verdiği bilgilere göre bir kilogram şeftalinin üretim maliyeti yaklaşık 15 liraya ulaştı. Buna karşılık tüccarların kilogram başına yaklaşık 10 lira, meyve suyu fabrikalarının ise yalnızca 5 lira teklif ettiği belirtildi.

Hasat şenliğinde yaşadıkları sıkıntıları anlatan üreticiler, aylar boyunca emek verdikleri ürünlerini maliyetinin altında satmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Başkan Yıldız’dan tartışılacak çağrı

Üreticilerin yaşadığı soruna ilişkin konuşan CHP'li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da fabrikaların verdiği 5 liralık fiyata tepki gösterdi.

Ancak Yıldız'ın üreticilere önerdiği yöntem dikkat çekti.

Yıldız, “Meyve suyu fabrikaları 5 liradan fazlasına almıyor mu? Satmayın. 100 kilo meyve satsan 500 lira eder. İki tane tantuni yiyemezsin 500 liraya” dedi.

CHP'li Başkan sözlerinin devamında ise:

“Satmayın, götürüp dereye dökün. Kendi haklarımıza kendimiz sahip çıkmak zorundayız.”

ifadelerini kullandı.

Çözüm bekleyen üreticiye ‘dereye dökün’ tavsiyesi

Üreticinin maliyetinin üçte biri seviyesindeki fiyatlara tepki gösterilmesi anlaşılırken, bir belediye başkanının çiftçinin aylarca emek verdiği gıda ürününün dereye dökülmesini önermesi tartışmaya açık bir yaklaşım olarak öne çıktı.

Üreticinin zarar etmesini önlemek için alternatif satış kanalları oluşturulması, kooperatifler üzerinden tüketiciye doğrudan ulaşılması, belediyelerin sosyal destek programlarında yerel üreticiden alım yapılması veya ürünün başka pazarlara ulaştırılmasına yardımcı olunması gibi seçenekler bulunurken Yıldız'ın “dereye dökün” çağrısı çözüm üretmekten ziyade protesto çağrısı niteliği taşıyor.

15 yıl önce de 5 liraydı

Yıldız konuşmasında şeftalinin yaklaşık 15 yıl önce de meyve suyu fabrikalarına 5 liradan satıldığını belirterek o dönemde ekmeğin yaklaşık 1 lira olduğunu söyledi.

Aradan geçen yıllara rağmen fabrikaların şeftali için benzer fiyatlar teklif ettiğini belirten Yıldız, üreticinin alım gücünün ciddi şekilde gerilediğine dikkat çekti.

Üreticilerin ortaya koyduğu maliyet ve alım fiyatları arasındaki büyük fark ise Mersin'deki şeftali üreticisinin yaşadığı ekonomik sıkıntının çözüm beklediğini bir kez daha gösterdi.